Alluvione 2013 | oltre 4 | 7 milioni per la ricostruzione 

(Di venerdì 20 aprile 2018)4,7di euro di risorse residue saranno a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtelli’ e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione per i danni dell’. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti dato il via libera al Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza, approvato lo scorso marzo in Giunta, “un’azione necessaria per superare la situazione di criticita’ e dare gambe alla ripresa economica dei territori colpiti”, spiega l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. In questo modo i territori si avvantaggeranno indegli interventi di ripristino viabilita’ rurale che realizzera’ l’agenzia Forestas. Il Piano, approvato lo scorso 13 marzo, prevede uno stanziamento totale di 4.777.241,28 euro sia per il ...