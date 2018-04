Alfa Romeo 4C Competizione e Italia | stile e velocità

Alfa Romeo e Jeep svettano nel mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

MotorLegend Festival : FCA Heritage porterà la preziosa Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona : Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona , 1968, Alfa Romeo Tipo 332 Daytona , 1, Dopo l'esperienza maturata con le Giulia TZ e TZ2, in Alfa Romeo rinasce il desiderio di tornare alle corse per vetture Sport che ...

Il cioccolato di Modica protagonista al Raduno Alfa Romeo : Anche il cioccolato di Modica ha partecipato al 36° Raduno Alfa Romeo tenutosi oggi 15 aprile nella città della Contea. Barretta dedicata all'evento.

«A chi ci mette le mani» - Alfa Romeo celebra Stelvio e il saper fare italiano : Venezia ha ospitato il quarto e ultimo appuntamento di «A chi ci mette le mani», il progetto attraverso il quale Alfa Romeo ha voluto celebrare l’eccellenza del «saper fare italiano». Protagonista del progetto è il primo SUV della storia del marchio nonché il più veloce al mondo della sua categoria: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. «Alfa Romeo è un brand 100% made in Italy. Questo significa che ne sono esaltate le doti di qualità costruttiva ed ...

Marcus Ericsson - F1 GP Cina 2018 : “Mentalità cambiata grazie ad Alfa Romeo. Ci crediamo di nuovo - possiamo migliorare!” : Marcus Ericsson arriva al GP di Cina gongolando, dopo essere tornato a punti in Bahrein. Lo svedese non ha nascosto la sua gioia in conferenza stampa. “È stato un grande weekend per noi. È stato bellissimo arrivare a punti, una grande gioia per tutti nel team“. “Siamo reduci da due anni complicati in cui siamo stati a fondo griglia“, ha proseguito Ericsson. “Quest’anno invece è entrata Alfa Romeo come sponsor ...

Alfa Romeo protagonista a Modica : Il 14 e 15 aprile Modica ospita una due giorni dedicata all'Alfa Romeo. Il 14 la conferenza "L'Alfa Romeo e la Sicilia" in memoria di Gigi Olivari.

Alfa Romeo conquista 3 premi all'edizione 2018 del Concorso d'Eleganza di Kyoto : Se ciò non bastasse, il Biscione ha conquistato altre 2 premi grazie alle due auto d'epoca Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlinetta Touring del 1939 per il titolo Touring Early Italian e Alfa Romeo 1900 ...

Alfa Romeo trionfa in Giappone con una delle sue auto che hanno fatto la storia - Motori e Auto - : La 6C 2500 Super Sport Villa d'Este che ha trionfato è uno dei 36 modelli realizzati dalla Carrozzeria Touring di Milano tra il 1949 e il 1952. Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este trionfa in ...

Alfa Romeo conquista il Giappone con le sue vetture storiche : Si è da poco concluso in Giappone il “Concorso d’eleganza Kyoto 2018” in cui , dal 29 marzo al 3 aprile, hanno sfilato alcune emblematiche auto d’epoca provenienti da tre continenti. Ospitato presso il...

Alfa Romeo brilla al 'Concorso d eleganza Kyoto 2018'" : Un successo a cui si aggiunge quello di altri due modelli storici Alfa Romeo ottenuto nelle rispettive classi, ovvero la 6C 2500 Sport Berlinetta Touring, ex Principe Caetani, del 1939 , classe ...

Citazioni - Spunta unAlfa Romeo nella campagna pubblicitaria della Mini : Un'Alfa Romeo 2000 GT Veloce compare in unimmagine diffusa per il lancio della Mini restyling, che sarà nelle concessionarie dalla prossima settimana. Sul sito della Casa anglotedesca una Cooper S, come quella che abbiamo guidato in anteprima, appare in una foto con la coupé anni 70 del Biscione, accompagnata dal claim La reinterpretazione di un capolavoro.Linterrogativo. Un omaggio al Biscione? Di primo acchito, sembra difficile: ...

Alfa Romeo Stelvio riceve il premio di Crossover of the Year 2018 : L'editore afferma che lo Sport Utility Vehicle milanese riesce a garantire delle ottime prestazioni, anche in versione da 4 cilindri, poiché risulta divertente da guidare a qualsiasi velocità. Alfa ...

Alfa Romeo - Jeep e Fiat/ Fca tra due mesi presenta le novità : attesa per il piano industriale : Alfa Romeo, Jeep e Fiat: attesa per le novità che potrebbero arrivare tra due mesi con la presentazione del piano industriale di Fca da parte di Sergio Marchionne(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 26/3 - 1/4 - : Tra le news della settimana dedicate al mondo Alfa Romeo segnaliamo anche la partecipazione di un esemplare di Alfa Romeo 'Disco Volante' al concorso di eleganza di Kyoto in Giappone , un evento che ...