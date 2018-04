Albenga | i partigiani umiliano il Pd | Via il loro simbolo dal nostro film

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) A quasi un anno e mezzo dalla polemica sui "veri" che avrebbero dovuto votare sì al referendum costituzionale, il barometro dei rapporti fra Partito Democratico e Anpi torna a volgere al brutto.L'ultimo casus belli arriva da, in Liguria, dove l'Anpi ha chiesto di rimuovere ildel Pd da unsulla Resistenza. A pochi giorni dalla festa della Liberazione, la polemica si fa rovente. Come racconta il quotidiano genovese Il Secolo XIX, al centro del dibattito c'è la pellicola "Memoria Resistente", della regista Simonetta Vandone, la cui presentazione è stata programmata per domenica pomeriggio. Un lavoro che raccoglie le testimonianze degli ultiminella regione di. Eppure in una inquadratura compare ildel partito di Maurizio Martina, ben in vista con tanto di insegna. Un dettaglio che non è piaciuto ai responsabili locali ...