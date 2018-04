Al Villaggio per la Terra lo sport come veicolo di integrazione | amicizia e rispetto per

ENEA al "Villaggio per la Terra" per l'Earth Day 2018 : ... alla raccolta differenziata, al marine litter, alle opportunità del riciclo e dell'economia circolare", conclude Pietrelli. La transizione verso un' economia circolare è l'altro percorso tematico ...

Earth Day 2018 : ENEA al “Villaggio per la Terra” con economia circolare - agricoltura 4.0 e soluzioni contro l’inquinamento da plastiche : L’uso e l’abuso del materiale più emblematico della nostra era, la plastica; agricoltura innovativa e sostenibile per ridurre i gas serra e proteggere i suoli; economia circolare, simbiosi industriale, città sostenibili. Sono questi i temi che ENEA presenta in occasione di “Villaggio per la Terra”, il multi-evento organizzato da Earth Day Italia da sabato 21 a mercoledì 25 aprile a Roma (Galoppatoio di Villa Borghese). Nel corso dei cinque ...

Alimentazione sana e sport come stile di vita : Melarossa e il suo team di esperti al Villaggio Coldiretti di Bari : L’Alimentazione sana e lo sport come stili di vita per mantenersi in forma e in salute: è questo il filo conduttore della tre giorni di appuntamenti gratuiti che dal 27 al 29 aprile, sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, vedrà Melarossa e il suo team di nutrizionisti e personal trainer protagonisti del Villaggio degli agricoltori di Coldiretti, l’evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a ...

Earth day : torna il Villaggio per la Terra e torna anche l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba : Dal 21 al 25 aprile, torna il Villaggio per la Terra e torna l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba. In occasione della giornata per la Terra, Earth day Italia mette a punto un programma ricco di eventi tra sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini. Giornalisti Nell’erba, anche quest’anno partner nell’iniziativa, sarà protagonista con i suoi giovani team ...

Earth Day 2018 : Giusy Versace celebra la Giornata Mondiale della Terra nell’area “Sport4Earth” al’interno del “Villaggio per la Terra” : Anche Giusy Versace celebra “Earth Day 2018”, la Giornata Mondiale della Terra! Giusy sarà, infatti, presente a Roma mercoledì 25 aprile, ospite delle Fiamme Azzurre nell’area sportiva “Sport4Earth” che si trova all’interno del “Villaggio per la Terra” di Villa Borghese. Per la Versace, così come per gli altri campioni e ospiti invitati a dare vita alle 5 giornate di eventi (21- 25 aprile), sarà un’occasione importante non solo per parlare di ...

Villaggio per la Terra - imparare divertendosi : torna a Roma la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta : Tutti al Villaggio per la Terra per celebrare la 48ª edizione di Earth Day, il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante per il nostro Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Tante attività, completamente gratuite, dedicate a bambini e ragazzi che permetteranno loro di divertirsi e di avvicinarsi, allo stesso tempo, alle meraviglie della natura e alla necessità di adottare, sin da piccoli, i ...

Il Conou al Villaggio per la Terra : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento dell’Olio Minerale Usato partecipa per la prima volta al Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, e in programma a Roma dal 21 al 25 aprile. Sulla Terrazza del Pincio il pubblico potrà visitare lo stand del Conou, main partner della manifestazione, scoprendo il ...

Al Villaggio per la Terra cinque giorni di musica e arte per celebrare il Pianeta : Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali. Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi ...