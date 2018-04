Al Bano e Romina Power sono tornati insieme? Sguardi complici tra i due

AlBano e Romina sono tornati insieme : parla Giovanni Ciacci : Albano e Romina di nuovo insieme: la rivelazione di Giovanni Ciacci Dopo l’addio a Loredana Lecciso, sono molti i fan che sperano di vedere di nuovo insieme Albano e Romina. E, forse, questo sogno è già diventato realtà. Ospite di Casa Signorini il costumista Giovanni Ciacci ha svelato che molto probabilmente i due hanno deciso […] L'articolo Albano e Romina sono tornati insieme: parla Giovanni Ciacci proviene da Gossip e Tv.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Storia di un amore (in)finito : colpa di Romina Power? Tutte le ultime news : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, Storia di un amore finito, tutti gli ultimi risvolti: colpa di Romina Power? Tutte le news aggiornate ad oggi e le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Romina Power e la gioia di stare insieme ad AlBano e ai figli : Che tra Albano e Loredana Lecciso sia finita è ormai risaputo, ora però è Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino, a farsi sentire. Dopo il tour insieme ad Albano (sono sempre amatissimi sul palco), e dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte con l'ex marito, Romina ha postato sui social una foto di tre anni fa in cui sorride felice insieme a Carrisi e ai figli, sul palco dell'Arena di Verona. Ho ...

Al Bano - il riavvicinamento con Romina che fa parlare Video : 5 E' inutile, il riavvicinamento tra #al Bano e Romina continua a stuzzicare i fan di gossip ed ovviamente le più importanti testate non fanno altro che parlare dell'argomento con una certa verve ed entusiasmo. Del resto è ovvio: stiamo parlando di una delle coppie dello spettacolo più importanti ed amate in Italia. Quella tra Al Bano e Romina [Video] è stata una storia che ricorda non poco le classiche fiabe che siamo abituati a ...

Romina Power e il gesto d'amore per Al Bano dopo le parole di Loredana Lecciso da Barbara D'Urso : FUNWEEK.IT - Era nell'aria da diverso tempo un ritorno di fiamma tra Romina Power e Al Bano Carrisi e ora il gossip sulla ex coppia più bella del mondo sembra diventato realtà. A due giorni di ...

Romina Power e il gesto d'amore per Al Bano dopo le parole di Loredana Lecciso da Barbara D'Urso : Era nell'aria da diverso tempo un ritorno di fiamma tra Romina Power e Al Bano Carrisi e ora il gossip sulla ex coppia più bella del mondo sembra diventato realtà. A due giorni di distanza dall'ospitata di Loredana Lecciso da Barbara D'Urso, la figlia di Tyron Power pubblica una foto 'compromettente' con Al Bano e fa scoppiare un ...

“Il materasso di Al Bano…”. Romina Power demolita. Piena di orgoglio - pubblica una foto sui social e subito si scatena il putiferio : “Veramente senza ritegno” : Una separazione lunga e travagliata, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso è stata una storia funestata da molti imprevisti. Alla fine i due si sono separati e, nonostante quello che dicono, il cantante e la ex-ex Romina Power, quest’ultima ha fatto da terzo incomodo. Nell’ultima ospitata di Lory a Domenica Live, la showgirl pugliese è stata molto chiara: con i suoi comportamenti invadenti la figlia di Tyron è stata fin troppo ...

Giovanni Ciacci 'fa arrabbiare' Balivo? L'esperto di look rompe il silenzio su Al Bano e Romina : Giovanni Ciacci 'costretto al silenzio' su Al Bano e Romina Power a Detto Fatto ? L'esperto di look prima si pente della promessa fatta e poi 'costringe' Caterina Balivo a fare chiarezza. Dopo aver ...

Al Bano e Romina - se il ritorno di fiamma diventa pericoloso : In equilibrio tra due fuochi. AlBano Carrisi sta vivendo sulla sua pelle le difficoltà di trovarsi al centro di un triangolo amoroso. Il cantante di Cellino, infatti, negli ultimi mesi è finito sotto i riflettori per il riavvicinamento – dapprima lavorativo – con la storica ex moglie Romina Power e il contemporaneo allontanamento da Loredana Lecciso, compagna degli ultimi 18 anni vita. «Ma i due fatti non sono collegati», ci tiene a ...

Al Bano e Romina Power stanno insieme?/ Dalle parole di Loredana Lecciso al silenzio : gossip a The Voice? : Cala il silenzio sul triangolo più discusso degli ultimi mesi e sul possibile ritorno insieme di Al Bano e Romina Power, ma cosa succederà quando The Voice sarà in diretta?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Romina Power e il gesto d’amore per Al Bano : la FOTO : Al Bano: Romina Power pensa alla sua gioia insieme alla famiglia Romina Power ha chiesto silenzio sul gossip che la vede protagonista insieme a Al Bano e Loredana Lecciso, ma il sentimento che nutre nei confronti del cantante l’avrebbe portata a pubblicare una FOTO che ha causato una nuova polemica sui social. Romina ha infatti caricato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui è apparsa sul palco insieme all’ex marito e ai loro ...

Romina Power - la gioia in una foto : "Mi sono ritrovata con Al Bano e tutti i miei figli" : E dopo un silenzio social lungo qualche giorno, ecco che Romina Power torna a far parlare di sé e della sua ritrovata armonia con Al Bano dopo tutto il clamore sorto in seguito alla fine della storia con Loredana...

Loredana Lecciso sferra un’accusa pesante contro AlBano e Romina! : Loredana Lecciso con tanta umiltà e coraggio, decide di svelare finalmente ciò che prova dentro. Fino ad ora ha sempre lasciato le frasi a metà quando nelle interviste parlava di Albano e Romina. La soubrette se prima cercava di mediare la vicinanza tra il cantante e la sua ex moglie, ora dice ciò che pensa senza pensarci troppo. Domenica Live: Loredana Lecciso esterna tutta la sua rabbia nei confronti di ...

AlBano e Romina hanno trovato la 'Felicità'? : La coppia storica che ha fatto sognare gli italiani per più di mezzo secolo sembra essersi riunita. Dopo anni di dissapori culminati con un divorzio, Albano e Romina Power nel 2015 avevano ripreso il loro sodalizio artistico. I fan della coppia a quel punto erano tornati a sperare che la storia d'amore tra i due potesse riprendere. Albano Carrisi però dal 1997 era impegnato con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine e Albano Junior ...