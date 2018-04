Agricoltura | 14 nuove varietà di frumento nel registro nazionale 

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Via libera da parte del ministero per le Politiche agricole alla iscrizione di 14da conservazione di grano duro e duedi grano tenero, per 56 agricoltori responsabili del mantenimento in purezza, nelnazionale delleda conservazione di specie agrarie e delle specie ortive”. Lo annuncia l’assessore regionale per l’, Edy Bandiera. “Queste– prosegue – si sommano alle tre già presenti neldelle varieta’ da conservazione. Infatti, in aggiunta alle varieta’ diduro Timilia reste nere e Perciasacchi, oggi si aggiungono Capeiti 8, Farricello, Tripolino, Timilia reste bianche, Scorsonera, Ciciredda, Paola, Urri’a, Russello, Gioia, Martinella, Biancuccia, Castiglione Glabro, e Bidi’. Invece, per quanto riguarda iltenero, alla Maiorca, si aggiungono ...