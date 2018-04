A un anno dagli incendi | vigili del fuoco ancora non pagati | E' vergognoso

Ecco dove vanno i soldi guadagnati dagli immigrati in Italia : Foto: Peter Robinett / flickr Dell’arrivo di migranti in Italia se n’è parlato molto, anche se curiosamente dopo le elezioni forse meno. Eppure spesso tendiamo a occuparci soltanto di cosa queste persone fanno qui in Italia, come se una volta arrivate nel nostro paese il legame con i loro luoghi d’origine sparisse del tutto per sempre. Certamente non è così, e uno dei modi per capire quanto i migranti in Italia continuano ad avere relazioni con ...

Tiro con l’arco - Mauro Nespoli : “Berruto rivoluziona il nostro sport. Novità che fanno bene. Cinque medaglie alle Olimpiadi? Lui ci crede!” : La stagione del Tiro con l’arco entra nel vivo visto che settimana prossima si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo a Shanghai. La nostra Nazionale si avvicina all’appuntamento con molte motivazioni e desiderosa di iniziare al meglio l’annata all’aperto. Sarà anche la prima uscita di Mauro Berruto nel ruolo di direttore tecnico e a parlare bene dell’ex coach di pallavolo è Mauro Nespoli, Campione Olimpico ...

Trampolino elastico - Europei 2018 : Cannone e Michelini out in semifinali. Tutti i qualificati alle Finali per le medaglie : A Baku (Azerbijan) si sono disputate le semiFinali degli Europei 2018 di Trampolino elastico. I migliori 8 atleti si sono qualificati alle Finali in programma domani. Trampolino INDIVIDUALE (maschile) – Flavia Cannone conclude in sedicesima posizione con il punteggio di 56.950, la finale a otto era lontana un punto e mezzo, il nostro veterano non poteva fare molto di più. Il francese Allan Morante è al comando della classifica con 60.890 ...

Nuoto sincronizzato - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : azzurre in crescita esponenziale - saranno da podio : “Se Europei e Mondiali sono importanti, il vero obiettivo sono in realtà le Olimpiadi. A quelle del 2020, le prossime, vogliamo il podio. E’ questo il traguardo. E ci arriveremo“. Furono queste le parole perentorie del commissario tecnico Patrizia Giallombardo, parlando dei prossimi obiettivi della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato. Un movimento in fermento quello della danza in acqua che si prepara, in stagione, agli Europei 2018 ...

Alessandria - prof delle superiori legata dagli allievi alla sedia e presa a calci in aula : hanno tra 14 e 15 anni : Una professoressa di scuola superiore legata a una sedia, con del nastro adesivo, a presa a calci in classe da alcuni suoi allievi e infine liberata da un loro compagno. Gli autori del gesto - che ...

“Sex games” sempre più utilizzati dagli italiani - ma in troppi non sanno come utilizzarli : I “Sex games” (intesi come utilizzo di cosmetici per la coppia, gel, dildo e sex toys in genere) sono sempre più utilizzati dagli italiani: ormai il 36% delle donne e il 41% degli uomini ammette di averli utilizzati almeno una volta, con crescita significative sopratutto tra più giovani (+ 8% rispetto a due anni fa nella fascia 18-25 anni) e dalle donne (+ 6% rispetto a due anni fa). Un trend ormai consolidato, che di fatto è entrato nel costume ...

Ragazze giovanissime sempre più attratte dagli uomini over 40 : “i nostri coetanei sanno solo di calcio - tv e videogiochi” : Ragazze giovanissime attratte da uomini con il doppio dei loro anni. È il «fenomeno Aristofonte», dal nome del portale specializzato Aristofonte.com, secondo cui oggi ci sono oltre 200 mila donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritte ai diversi siti web di social dating proprio per trovare un uomo più grande di loro. Dei 9 milioni di italiani iscritti ai siti di incontri on-line, le Ragazze a caccia di uomini maturi costituiscono quindi ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali : è la loro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali: è la loro seconda medaglia appeared first on Il Post.

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la guida Casal hanno terminato la gara dietro gli slovacchi Jacub Krako The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Pyeongchang - Fontana : 'Medaglie danno orgoglio - Italia ora svegliati. Smettere non è facile' : 'Ora voglio godermi le medaglie - ha detto dopo la conquista della terza piazza sul podio dello short track 1.000 metri - Smettere non sarebbe facile: questo sport ti trasmette tanto, e dovrei ...

SOFIA GOGGIA/ Prega dopo la medaglia d'oro : foto dell'anno? No - c'è chi dice che pregare è da sfigati : SOFIA GOGGIA in ginocchio che Prega dopo la straordinaria vittoria olimpionica, ma a molti sui social questa foto dà fastidio, ecco perché in questa notizia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:58:00 GMT)