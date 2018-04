A Torino tutto questo

Torino - Cairo : 'Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio' : Torino - ' Mercoledi c'è una partita molto impegnativa, il Milan è una squadra molto importante con giocatori di altissimo livello e che ha fatto molto bene contro il Napoli, quindi da tenere in ...

Foodora - quella di Torino è una sentenza ingiusta. Soprattutto perché in Italia : Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi “dipendenti” invisibili delle aziende dell’economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...

Lotto - Torino baciata dalla fortuna : terno da 22.500 euro (e non è tutto) : Un martedì fortunato che resterà nella memoria del giocatore torinese che ha vinto ben 22.500 euro al Lotto, grazie a un terno sulla ruota di Torino. E' la vincita più alta ottenuta con il...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

Risultati Serie A - 30^ giornata - tre punti per Mondonico : Atalanta - Torino e Fiorentina dedicano il successo al tecnico - tutto facile per Lazio e Inter [FOTO] : 1/49 LaPresse ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Juventus - Matuidi : 'Real Madrid? Faremo di tutto nella gara di Torino' : TORINO - Eliminare il Real Madrid sarà difficile ma la Juve ha tutto per farcela. Ci crede Blaise Matuidi , già proiettato verso la doppia sfida di Champions contro i blancos. ' È una partita molto ...

“Trono over horror”. Furiose liti tra Gemma e Tina. Insultata - aggredita - umiliata - per la dama di Torino ogni puntata è una sfida di sopravvivenza. Ma il pubblico è sconvolto soprattutto da Maria De Filippi : se ne sono accorti tutti : Ormai da anni Gemma Galgani e Tina Cipollari tengono banco a Uomini e Donne. sono le regine incontrastate del trono over e hanno sempre fatto molto divertire il pubblico, ma ultimamente i toni hanno raggiunto livelli inaccettabili. Questo per una sempre più crescente parte del pubblico del programma. Le due si sono insultate, sono venute alle mani, poi l’opinionista ha fatto il gavettone, le ha tirato una torta in faccia. Ma questa è solo ...

Incredibile Torino - nella prossima stagione può cambiare tutto l’attacco! : stagione deludente per il Torino, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, l’arrivo dell’ex Napoli inizialmente aveva portato benefici, poi una serie di risultati negativi. Il presidente Cairo sta studiando la strategia per la prossima stagione, tiene banco la situazione legata la mercato. Nel dettaglio importanti indiscrezioni per l’attacco che dovrebbe subire una vera e propria ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino grande. Astori? Diamo tutto per lui» : FIRENZE - "I ragazzi si stanno allenando bene, anzi dopo la morte di Davide stanno dando ancora di più. Se prima eravamo un buon gruppo era merito di Astori perché ne era il capitano, e se ora siamo ...

Torino : Michele - suicida a 17 anni per bullismo. Scriveva : 'I miei sogni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto' : Michele Ruffino si è suicidato il 23 Febbraio lanciandosi dal ponte di Alpignano , TO, . Un ragazzo di soli 17 anni vittima di bullismo . Dopo la sua morte, la madre ha trovato diversi file sul pc, ...

Juve - a Torino arrivano tecnici da tutto il mondo : Ha preso ieri il via all'Allianz Stadium di Torino lo ' Juventus Academy International Coaches Clinic '. Nella casa bianconera sono arrivati trenta allenatori referenti per quindici progetti di ...