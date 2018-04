A Salvini-Di Maio 48 ore per trattare | lunedì Mattarella decide

Da Di Maio a Salvini : contano solo i like : Di Maio , Salvini , il governo… Riavvolgete il nastro. Se non l’avete conservata nel 2001, adesso potete trovarla su eBay tra i 5 e i 20 euro: la rivista-biografia Una Storia Italiana, che Silvio Berlusconi fece spedire a quasi 21 mila famiglie «è la pietra miliare del concetto “il privato diventa pubblico”, la svolta epocale nel marketing politico a cui bisogna sempre fare riferimento quando oggi vediamo i post di Di Maio o Salvini », spiega ...

Salvini e Di Maio si mettano d’accordo. All’Italia serve il suo primo governo geografico : Alla fine di queste giornate si palesa una verità sostanziale: un governo ci sarà per forza. Sarà il governo messo in piedi dal buon senso di Sergio Mattarella? Io lo spero fortemente e dico anche che il buon senso richiederebbe un disegno chiaro sulla famosa pagina bianca anticipata dal presidente nel discorso di Capodanno. Una constatazione bisogna farla e cioè che la politica può tutto, ma fino a un certo punto. Nel passato si usava la ...

Il fuori onda di Salvini al telefono con Casellati : "Ho sondato Di Maio..." : "Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho s onda to Di Maio ma qua... Mi ha detto "sto ragionando". Così Matteo Salvini , in una telefonata con Elisabetta Casellati , sentita dai cronisti. "Fai tu, fammi sapere - ha proseguito il segretario leghista rivolto alla presidente del Senato - Ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso. Io continuo testardamente e ingenuamente... Voi fate le vostre valutazioni". Intanto oggi il leader ...

L’ingenuo Di Maio che crede che Salvini sia meno impresentabile di B. : Nella commedia dell’assurdo che stiamo vivendo dopo il 4 marzo, una nota a parte merita il processo di beatificazione promosso dal capo politico dei Cinquestelle nei confronti del bullo padano Matteo Salvini , inseguito e blandito come l’interlocutore per partnership governative in assoluto più sintonico e affidabile. Insomma, siamo davanti a una scelta politica altamente acrobatica, dietro la quale faranno seguito ulteriori mosse stupefacenti, ...

Governo : Fornaro (Leu) - tempo scaduto per Di Maio e Salvini : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani”. Lo dichiara il presidente del gruppo di ‘Liberi e Uguali’ alla Camera Federico Fornaro. ‘In queste settimane ‘ aggiunge Fornaro – abbiamo rivisto l’intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché ...