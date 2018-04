A Milano il car sharing si pagherà col condominio

A Milano check-up cardiologici gratuiti : La città di Milano ha risposto positivamente all’iniziativa “C4C- Care for Community”, il progetto di responsabilità sociale rivolto alle persone

Crac SuisseGas - due arresti a Milano per bancarotta : rubati 50 milioni di euro : Avevano “svuotato” con bonifici i conti di una società che commercializzava in gas per quasi 50 milioni di euro facendola fallire. Sono due due gli arresti stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sul Crac di Suisse Gas Italia, società che in passato ha investito anche in sponsorizzazioni sportive, prime tra tutte delle squadre di Milan, ...

SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano - mamma salva con intervento record mai eseguito prima : Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano ARRESTI CARDIACI ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Milano - chiesta libertà condizionata per Vallanzasca. L’equipe del carcere : “È profondamente cambiato” : Un “cambiamento profondo, intellettuale ed emotivo” che pone le basi perché il soggetto “possa essere ammesso alla liberazione condizionale” e concludere la pena fuori dal carcere. Il soggetto è Renato Vallanzasca, protagonista della mala milanese e condannato a 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Secondo una nota delL’equipe di osservazione e trattamento del carcere milanese di Bollate, dove il ‘Bel Renè‘ è ...

Renato Vallanzasca chiede libertà condizionale/ Tribunale Milano - equipe carcere Bollate : “è molto cambiato” : Renato Vallanzasca, la difesa chiede la libertà condizionale: ritorno in aula al Tribunale di Milano. carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Milano - balzo degli affitti con la Design Week. Rincari fino al 75% : Milano - La settimana milanese del Design anche quest'anno arricchisce sensibilmente le casse dei proprietari di case. Secondo la rilevazione del Centro Studi di Abitare Co., società attiva nell'...

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Milano. Fermato furgone della mafia carico di esplosivo : La Polizia ha Fermato un furgone proveniente dalla Francia presso il traforo del Monte Bianco. A bordo sarebbe stato trovato

Fiera Milano : Carlo Antonelli nuovo ad Fiera Milano Media (2) : (AdnKronos) - Laureato in Giurisprudenza presso l'università degli studi di Genova, Antonelli ha lavorato come produttore culturale in differenti settori. Dal 1993 al 2003 è stato direttore artistico della Sugar Music di Caterina Caselli, in tempo per inventare i successi di Bocelli e Elisa. Dal 200

Incidenti : car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano : L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è ...

Tangenti in due ospedali di Milano : operazioni inutili ai pazienti sani per intascare i soldi : Accuse di corruzione a Milano per quattro primari, un direttore sanitario e un imprenditore. Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati...

Milano i Nas dei Carabinieri sventano contrabbando di farmaci : Oltre che in Paesi del Terzo mondo, questi farmaci vengono smerciati anche nei territori teatro di guerra e in Paesi mediorientali». I farmaci riciclati all'estero venivano venduti a prezzi molto ...