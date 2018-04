"A Mediaset pulirebbero i cessi" Berlusconi choc contro i 5S Replica : "Meglio dei patti con la Mafia" : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

Strali di Berlusconi contro M5s : 'A Mediaset pulirebbero i cessi' : "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...