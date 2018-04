8bit di God of War

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) Dopo il successo dei capitoli precedenti, l"annuncio di un nuovo God Of War (per PS4) è stato accolto con molto entusiasmo da parte dei giocatori, anche se temperato da un certo scetticismo, dovuto al fatto che si rischiava di rovinare tutto il lavoro precedentemente svolto catapultando il semidio spartano Kratos in un ambiente diverso dall"antica Grecia e trovando espedienti narrativi poco originali. Fortunatamente, i timori sono stati spazzati via. Anzi...Ci troviamo a Midgard, uno dei regni dello Yggdrasil, dove Kratos si è rifugiato con suo figlio Atreus per allontanare i fantasmi del suo passato e per crescere il ragazzo in modo da non farlo diventare l"ombra del padre.I due, però, si trovano costretti a partire alla volta della cima più alta dei nove regni per spargere le ceneri della moglie, costruendo, durante il viaggio, un rapporto padre-figlio che vedrà Kratos nelle vesti del ...