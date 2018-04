5 innovazioni che aiuteranno a gestire gli anziani in casa

agi

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ambienti di vita assistiti e tecnologie a sostegno della qualità di vita e assistenza alla persona anziana: innovazione tecnologica e applicazioni digitali sono gli strumenti strategici per affrontare la sfida della sostenibilità del sistema sanitario nazionale. In Italia, complice anche l’invecchiamento della popolazione, la spesa sanitaria, in termini nominali, cresce: dai 143,6 miliardi di euro del 2013 si è arrivati ai 149,5 miliardi del 2016. Gli indicatori mostrano che, tra i fattori che incidono in modo rilevante sull’equilibrio del sistema, c’è il cronicizzarsi di alcune patologie, conseguenza dell’invecchiamento demografico e della lunga sopravvivenza. Ed è una situazione destinata a complicarsi: se infatti gli italiani sopra i 65 anni sono 13,4 milioni (il 22% della ...