21 aprile | Giornata Nazionale della Cultura del Vino | l’Umbria brinda con le degustazioni

Pronostici Serie A 21-22 aprile 2018 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Siamo allo sprint finale. La 34esima Giornata potrebbe portare in dote già i primi responsi ufficiali (la retrocessione del Benevento) ma potrebbe anche dare una sferzata decisiva ai giochi sia in testa che in coda. Per esigenze di Coppe, la prima a scendere in campo è la Roma, sul difficile campo del Mazza, poi la Fiorentina farà visita al Sassuolo dopo il pirotecnico turno infrasettimanale, mentre il sabato calcistico termina con il posticipo ...

Pronostici Ligue 1 - 20-21-22 aprile 2018 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Venerdi 20 Aprile 2018, Nantes e Rennes apriranno le danze della 34esima Giornata di Ligue 1. Nella precedente Giornata il Psg ha ottenuto la vittoria matematica del titolo, di conseguenza, il discorso primo posto si è già concluso. Non possiamo dire lo stesso per la seconda posizione con il Monaco che deve guardarsi le spalle da Lione e Marsiglia, distanti di 4 punti. Gran bagarre anche in zona Europa League con 8 squadre nel lasso di 5 ...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Prossimo turno Serie A - 34^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (21-23 aprile) : La 34ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 21 ed il 23 aprile: si tratta del turno che vedrà la sfida scudetto tra Juventus e Napoli, che andrà in scena all’Allianz Stadium domenica 22 alle ore 20.45. Indubbiamente tutti gli occhi saranno puntati su Torino, ma andiamo a scoprire gli altri incroci di giornata. Ad aprire le danze sarà, sabato 21 alle ore 15.00, SPAL-Roma, seguita, alle 18.00 da Sassuolo-Fiorentina. Alle ...

17 aprile Giornata mondiale di lotta contadina. Altragricoltura in provincia di Ragusa dove è avvenuto l'ultimo suicidio di un agricoltore ... : Il 17 aprile del 1996 in Brasile 19 contadini furono trucidati dalla polizia durante un presidio. Chiedevano la riforma agraria e rivendicavano la sovranità alimentare. Via Campesina nel ricordo di ...

Atalanta-Torino (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Domenica 22 aprile si giocherà Atalanta-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena un match sicuramente interessante, anche se le due squadre hanno ormai poco da chiedere al campionato: se i bergamaschi sono in lotta per l’Europa League (obiettivo che sembra ampiamente alla portata), i granata ormai puntano solamente a chiudere nella prima metà della graduatoria. La ...

Milan-Benevento (sabato 21 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Un’impresa storica, che resterà negli annali nonostante l’epilogo di quest’anno che non sarà di certo positivo: il Benevento nel girone di andata riuscì, con un clamoroso gol del portiere Brignoli allo scadere, a pareggiare il match casalingo con il Milan. Ora appuntamento con la partita di ritorno, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro. 34ma giornata, anticipo del sabato sera per il campionato di Serie A: il 21 ...

Pronostici Serie A 17-18 aprile 2018 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Nemmeno il tempo di metabolizzare l’ultimo turno di campionato, che ci ha regalato poche ma significative vittorie (al contrario sono stati ben cinque gli 0-0, e soltanto 13 le reti messe a segno), che già si deve tornare in campo. Il 33esimo è l’ultimo turno infrasettimanale, che si apre martedì 17 con la sfida del Meazza tra Inter e Cagliari. Un occasione da sfruttare per i nerazzurri, che possono cosi metter pressione a Roma (impegnata ...

Prossimo turno Serie A - 33^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 aprile) : La 33ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile: si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale del torneo. Per l’occasione ci sarà un solo anticipo al martedì sera, quello previsto alle ore 20.45 tra Inter e Cagliari, due squadre che hanno giocato l’ultima partita sabato. Mercoledì 18 invece una sola gara è prevista alle ore 18.00, ovvero quella che vedrà in campo Benevento ed Atalanta. Le ...

17 aprile - giornata mondiale di lotta contadina. Altragricoltura : "Il grande bluff del made in Italy". Speciale - audio - di Radioredonda all'... : Il 17 aprile è la giornata mondiale di lotta contadina. "Via Campesina" ricorda il massacro dei 19 contadini senza terra, assassinati dall'agroindustria. Via Campesina è il movimento internazionale ...

Un convegno per celebrare a Parma la Giornata mondiale della voce : domenica 15 aprile all'Auditorium Toscanini : La Giornata sarà incentrata sull'interdisciplinarietà tra le varie figure professionali e come binomio Arte e Scienza con l'intento di stimolare la riflessione sulla crescente importanza della voce ...

Middle east Now 2018 cinema - teatro - film - libri - eventi musicali e gastronomici per la giornata del 14 aprile : Tra le anteprime cinematografiche alle 21.00 al cinema La Compagnia alla presenza dell'attrice protagonista Zahraa Ghandour, "The Journey" , Iraq. 2017, , ultimo film del talentuoso regista iracheno ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...