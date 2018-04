Yamaha Tricity al Fuorisalone | lo scooter dall’anima green

vanityfair

: Zig Zag debutta a Milano con Yamaha Tricity 125 - infoitscienza : Zig Zag debutta a Milano con Yamaha Tricity 125 - infoitscienza : Zig Zag, un nuovo scooter sharing a Milano coi Tricity Yamaha - motorionline : #Yamaha #Tricity: lo scooter che rende l’aria di #Milano più pulita -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Un giardino lussureggiante immerso nel cuore di Tortona dove prendersi una pausa, rigenerarsi e respirare. Qui, nella Vanity FairHouse, il 18 aprile è stato presentato il nuovo progetto firmatoche promette di restituire gli alberi a Milano. Loha ispirato TreeCity: un nuovo concetto di mobilità urbana eche supporta l’arrivo in città dellosharing Zig Zag. LEGGI ANCHEVanity FairHouse Treecity L’impegno diMotor per un futuro sostenibile è ben rappresentato dall’accordo stretto con il Comune di Milano. Grazie al progetto Treecity verrà piantato un albero per ognivenduto, donando ossigeno e verde alla città. «Con TreeCity garantiamo la mobilità individuale e regaliamo ossigeno. Abbiamo scelto la piantumazione perché gli alberi sono l’alleato più potente per rendere l’aria più respirabile. Un ...