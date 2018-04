Yakuza Studio di SEGA è al lavoro su una nuova IP

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018)diè attualmente alsu Shin, ma, stando a quanto riportato da Dualshockers, nei piani dei creatori di Kazuma Kiryu c'è dell'altro, secondo l'amministratore delegato diSammy, Haruki Satomi.Come affermato durante un'intervista con la rivista giapponese Weekly Famitsu, Satomi-san, parlando dei prossimi progetti per tutte le piattaforme, ha menzionato nuove IP per i mercati arcade e mobile, in seguito, però, ha parlato anche di un nuovo titolo diper console, che sarebbe già in fase di sviluppo. Oltre a questo, sfortunatamente, Satomi non ha fornito ulteriori dettagli.Nel frattempo i fan in occidente hanno appena ricevuto6: The Song of Life e, a quanto pare, esistono possibilità per un lancio occidentale di Hokuto Ga Gotoku. Read more…