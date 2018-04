Xacus e Tessitura Monti | la camicia più fresca per l’estate

gqitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ogni giorno e più volte al giorno arrivano notizie di capsule collection dai nomi altisonanti. Molti brand sono allettati dalla notorietà e dalla potenziale visibilità sui social, altri invece – pochi a dir la verità – puntano solo sulla qualità del prodotto. È il caso di: il primo impegnato da 107 anni nel mondo dei tessuti di alta qualità; il secondo attivo da 62 anni in quello della camiceria. Leggi anche: 6 modelli che ogni uomo deve avere Insieme hanno dato vita alla Brezza Collection una proposta di camicie per la PE2018 realizzate in Brezza, una linea di tessuti lavorati a partire da un filato di altissima qualità NE 80/1, 100% Made in Italy, che grazie a un sapiente rapporto di fili tra ordito e trama e a un finissaggio specifico riesce a dar vita a un prodotto dalla facon sofisticata e impeccabile, caratterizzato da un’ottima vestibilità e ...