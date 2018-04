“Wow!” Alessandro Perez | noto come il carabiniere più sexy d’Italia | colpisce ancora

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 aprile 2018) «È stato tutto merito di una foto e di un semplice telefono cellulare. Qualcuno, a mia insaputa, mi ha scattato la foto in divisa che è diventata virale sul web. Stavo prestando servizio a Firenze sul Ponte Vecchio con un collega. Non so chi l’abbia scattata, ma da quel momento mi sono ritrovato su tutti i siti del mondo». Così lo scorso annoaveva commentato l’improvviso aumento di popolarità ed il clamore che lo aveva circondato. Sono passati 12 mesi eè diventato un vero e proprio idolo di Instagram con seguito di tutto rispetto.di più dopo oggi. Stamani infattiha pubblicato un video in mutande con un’inquadratura che lascia davvero poco all’immaginazione. Per la gioia delle fan che volentieri si farebbero “arrestare” da lui. Oltre ad indossare la divisa,pratica body bulding a livello professionale. Spulciando il suo ...