Wind Tre inizia a rimborsare i clienti | ma l’aumento al costo annuale rimane

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Tlc : Wind Tre - con Open Fiber raggiunti anche Opera - Rozzano e Buccinasco : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Wind Tre, in collaborazione con Open Fiber, è il primo Operatore tlc a portare a Opera, Rozzano e Buccinasco la fibra ultraveloce in tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH), l’unica che arriva direttamente nelle abitazioni dei cittadini con elevate prestazioni. Wind Tre e Ope

Wind Tre A MILANO/ Attiva la nuova rete unica mobile : i vantaggi per gli utenti : WIND Tre a MILANO: è Attiva da oggi la nuova rete unica mobile. Una svolta non solo formale, diversi i vantaggi per gli utenti: l'ad, "nostra leadership nel soddisfare gli utenti"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Wind Tre punta su Milano con rete mobile unica e fibra ottica : Milano , askanews, - La rete unica di Wind Tre arriva anche a Milano, la capitale economica e finanziaria d'Italia, dove la presenza della società guidata dall'ad Jeffrey Hedberg è già radicata con ...

Alla riscossa Wind Tre : rete unica anche a Milano - parte la campagna SMS : Un altro tassello importante si aggiunge all'operazione promossa da Wind Tre, questa volta in relazione all'avvio della rete unica nella città di Milano. Una recente campagna di SMS portata all'attenzione dai ragazzi di 'tuttoandroid.net' sta facendo il giro dei clienti locali, al fine di informarli della nascita di questa nuova rete, che garantirà loro una connessione dati più veloce, una qualità di copertura maggiore ed un servizio sicuramente ...

Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano : Wind Tre annuncia la nascita della rete unica a Milano, per garantire una connessione più veloce, una copertura migliore e più in generale una maggiore qualità dei servizi. L'articolo Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano proviene da TuttoAndroid.

L’AGCM sanziona TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per gli aumenti : Secondo l'AGCM, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre avrebbero coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi delle offerte L'articolo L’AGCM sanziona TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per gli aumenti proviene da TuttoAndroid.

TIM : Le nuove Offerte con Portabilità da Wind - Tre e Virtuali di Aprile 2018 : Tutte le Offerte di TIM per passare con l’operatore Rosso-Blu da Wind, Tre ed Operatori Virtuali. Tutti i dettagli di TIM Super One, Ten Go e Five GO Come attivare i piani TIM Super One, Ten Go e Five GO TIM lancia le nuove super Offerte per chi vuole richiedere la Portabilità. Infatti se sei cliente […]

Wind Tre : lancia nuovo format pubblicitario ‘Campioni nel Business’ : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Wind Tre Business, il brand di Wind Tre che propone a Professionisti, Aziende e Pubblica Amministrazione soluzioni di telefonia fissa e mobile, su Fibra e rete 4G, oltre che servizi digitali, lancia un nuovo format pubblicitario con protagonisti i campioni dello sport che, dopo una carriera ad alti livelli, hanno avviato percorsi di Business, confermando la loro leadership. Il primo ad esordire nella nuova ...

Wind Tre : lancia nuovo format pubblicitario ‘Campioni nel Business’ (2) : (AdnKronos) – Al centro della comunicazione ‘Office Share’, l’offerta convergente che coniuga la velocità della fibra fino ad 1 gigabit al secondo alla possibilità di condividere il traffico dati in mobilità sulla rete 4G di Wind Tre. In particolare, ‘OfficeShare’ soddisfa al meglio le esigenze di aziende e PMI, grazie a diversi tagli di Giga da condividere su smartphone e tablet, con colleghi e collaboratori, ...

AGCM multa Wind Tre per 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette : AGCM ha sanzionato nuovamente Wind Tre per pratica commerciale scorretta in relazione ad alcuni servizi di navigazione mobile e di connettività con tecnologia in fibra ottica. L'articolo AGCM multa Wind Tre per 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid.

AGCM multa Wind Tre di oltre 4 milioni per informazioni ingannevoli : AGCM multa Wind Tre di oltre 4 milioni di euro per pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori sia per i servizi di navigazione in mobilità di 3 Italia che per i servizi in fibra ottica di Wind. Perché AGCM multa Wind Tre Il procedimento che ha portato alla multa di ben 4.250.000€ è dovuto a pubblicità ingannevole che Wind Tre ha portato avanti fin dal 2016 sia con spot televisivi che sulle pagine dei propri siti Web. A portare ...

