Warhammer 40 000 | Inquisitor - Martyr è stato posticipato

(Di giovedì 19 aprile 2018)40.000:, nuovo action RPG dedicato al famoso universo di, è. Il titolo inizialmente previsto per l'8 maggio sarà invece pubblicato il 5 giugno.Come riporta Dualshockers , sembra che la causa di questo ritardo dipenda da alcuni problemi tecnici dell'ultimo minuto legati alle versioni PS4 ed Xbox One mentre al contrario lo sviluppo della versione PC sta procedendo secondo i piani. NeocoreGames, Bigben Interactive e Games Workshop avevano in precedenza concordato che il gioco sarebbe uscito contemporaneamente su tutte le piattaforme e da questo accordo deriva la necessità di rinviare tutte le versioni. Sicuramente chi tra voi stava attendendo il gioco con ansia storcerà il naso di fronte a questa decisione ma non disperate, del resto un mese non è un periodo così lungo e gli sviluppatori non potranno che farne buon uso al fine di ...