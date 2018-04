Volo diretto tra Venezia e Chicago con American Airlines

Air Italy annuncia il primo Volo diretto Milano - Mumbai : Continua il piano d'espansione di Air Italy , c ompagnia aerea italiana con sede a Olbia nata dalla fusione fra Meridiana fly e Air Italy . Il vettore aereo ha annunciato il primo volo non-stop Milano ...

Qantas lancia il primo Volo diretto tra Australia ed Europa : Europa e Australia non sono mai state così vicine. La Qantas, la celebre compagnia aerea di bandiera Australiana, ha inaugurato il primo volo di linea diretto in grado di collegare la terra dei canguri con il vecchio continente in circa 17 ore. Senza scali intermedi, insomma. La tratta inaugurata è quella tra Perth e Londra: il Boeing 787-9 Dreamliner “Emily Kame Kngwarreye” di Qantas è partito alle 19 di sabato scorso dalla metropoli ...

Vueling - Volo diretto Alghero-Barcellona : Teleborsa, - Alghero e Barcellona sono ora collegate da Vueling con 2 voli diretti settimanali. E' la prima volta che la città del Nord-Ovest della Sardegna e il capoluogo della Catalogna, legate da ...

Vueling - Volo diretto Alghero-Barcellona : Alghero e Barcellona sono ora collegate da Vueling con 2 voli diretti settimanali. E' la prima volta che la città del Nord-Ovest della Sardegna e il capoluogo della Catalogna, legate da antiche ...

Australia-Europa in 17 ore : Qantas Airways entra nella storia con il primo Volo diretto verso il Vecchio Continente [GALLERY] : 1/24 ...

Atterra a Londra il primo Volo diretto Australia-Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Potrete partire da Londra e arrivare in Australia con un Volo diretto : Australia ed Europa hanno accorciato le distanze. In sole 17 ore - un terzo del tempo che occorreva fino ad oggi per coprire una distanze di quasi 15 mila chilometri - un Boeing della Qantas ha compiuto, senza nemmeno uno scalo, la tratta Perth-Londra. Partito alle 19.00 di sabato da Perth, nell'Australia occidentale, il Boeing 787-9 Dreamliner 'Emily Kame Kngwarreye' della compagnia di bandiera nazionale è atterrato allo scalo londinese ...

Primo Volo diretto Australia-Europa : Australia ed Europa hanno accorciato le distanze. In sole 17 ore - un terzo del tempo che occorreva fino ad oggi per coprire una distanze di quasi 15 mila chilometri - un Boeing della Qantas ha ...

Australia-Inghilterra - inaugurato il primo Volo diretto : viaggio di 17 ore e 20 minuti : 14.500 sono i chilometri che dividono Perth, la capitale dello Stato del Western Australia, e Londra. Da oggi chilometri potranno essere percorsi, senza scali, in 17 ore e 20 minuti, grazie all’inaugurazione del primo volo diretto. Al decollo il Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia australiana Qantas aveva a bordo 200 passeggeri e 16 componenti dell’equipaggio. Il costo dei biglietti andata e ritorno in economy è stato in media di ...

Il Primo Volo diretto Europa-Australia E’ Atterrato Dopo 17 Ore : Atterrato Dopo 17 ore il Primo Volo Diretto tra Europa e Australia. Australia-Europa: ecco il Primo Volo Diretto fra i due continenti: impiega 17 ore circa. Dall’Australia all’Europa non stop: inaugurato il Primo Volo L’Australia è lontanissima, dall’altra parte del mondo e, per raggiungerla dall’Europa, finora ci voleva almeno uno scalo. Un Volo della Qantas, però, […]

Genova sempre più europea : da oggi il Volo diretto con Copenaghen : Genova - Ha preso il via oggi il nuovo volo di linea diretto Genova-Copenaghen, operato dalla compagnia aerea SAS. Si concretizza così un'ulteriore importante novità per il Cristoforo Colombo, che era ...

Come ci sente dopo il Volo diretto più lungo del mondo? Un racconto : Ne seguiranno altri quattro, intervallati da un filetto, una chiacchieratina con la vicina di posto , per la cronaca: una dietologa norvegese, il che non deve essere esattamente uno sballo, , un ...

Aeroporto Catania - con Volotea il primo Volo diretto per Pescara : Inedito collegamento aereo diretto della spagnola volotea tra Catania e Pescara dal 31 maggio. Il volo avrà frequenza bi-settimanale. Nel 2018 l'offerta volotea da Catania prevede circa 800.000 posti ,...

Serbia : dopo 30 anni ripristinato Volo diretto con Iran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...