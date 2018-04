Volata Champions ed Europa League | otto squadre e 5 giornate | l' analisi

Roma - Lazio e Inter : Volata a tre per due posti in Champions : Tre squadre per due posti. Roma, Lazio e Inter , in ordine di classifica, allo sprint per due posti nella Champions della prossima stagione. Roma e Lazio 61 punti, Inter 60. Con i giallorossi di ...

Calendario Volata Champions League - le partite e le date di Inter - Roma - Lazio - Milan. Programma e orari : Lazio, Roma, Inter, Milan: quattro squadre in lotta per due posti nella prossima Champions League a cui sono già qualificate Juventus e Napoli. Biancocelesti e giallorossi appaiati al terzo posto con 61 punti, una lunghezza di vantaggio sull’Inter e ben 8 sui rossoneri che comunque rimangono ancora in lizza. Mancano sei giornate al termine della Serie A e si preannuncia un finale di campionato davvero scoppiettante. Si riparte dal turno ...

Inter - Spalletti lancia la Volata Champions : "Tutto è nelle nostre mani" : Vigilia di campionato per l' Inter di Luciano Spalletti che domani sera, alle ore 20:45, giocherà contro l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. I nerazzurri di Milano sono ancora in corsa per ...