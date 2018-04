Voi sapete chi sono questi «royal baby»?

vanityfair

: Voi con la puzza sotto al naso che siete in estasi per il Professore de La Casa di Carta... sapete che è stato uno… - davidemaggio : Voi con la puzza sotto al naso che siete in estasi per il Professore de La Casa di Carta... sapete che è stato uno… - AmiciUfficiale : Voi lo sapete che suono ha il silenzio? Questa è la risposta di Matteo ???? Se volete votare per Matteo e quindi per… - juventusfc : Andrea Agnelli: 'La crescita degli #OfficialFanClub è per noi un grandissimo risultato. Quando la squadra si avvici… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ormai manca pochissimo alla nascita del terzo «» di Casa Windsor. Era il settembre 2017 quando un tweet di Kensington Palace annunciò al mondo la terza gravidanza di Kate Middleton. E oggi, il Regno Unito si prepara a dare il benvenuto al quinto in linea di successione al trono britannico. La data del parto, come da tradizione, è rigorosamente top secret, così come il sesso. Solo a giorni, insomma, scopriremo se i piccoli di Cambridge George, 5 anni a luglio, e Charlotte, 3 il 2 maggio, avranno un fratellino o una sorellina. LEGGI ANCHEKate Middleton, il parto si avvicina Nel frattempo, però, tra i sudditi di Sua Maestà impazza il toto-nome. Secondo molti, anche stavolta la scelta dei duchi di Cambridge ricadrà su un ex sovrano: stando ai bookmaker, il più quotato per una bambina è «Mary», seguito da «Victoria». Per un maschio, invece, «Albert». LEGGI ANCHEE se il terzo...