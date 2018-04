Vivendi | Yannick Bolloré presidente cds

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Via libera dell’Assemblea degli azionisti dialla distribuzione di un dividendo ordinario di 0,45 euro per azione per l’esercizio 2017, in rialzo del 12,5% rispetto al 2016. L’Assemblea ha anche nominato Michèle Reiser come membro del Consiglio di sorveglianza per una durata di 4 anni e ha rinnovato l’incarico nel Cds anche a Philippe Bénacin, Aliza Jabès, Cathia Lawson-Hall e Katie Stanton per la stessa durata.Il Consiglio di sorveglianza diresta costituito di 12 membri: sei uomini e sei donne, tra cui un rappresentante dei dipendenti e una rappresentate degli azionisti dipendenti del gruppo. Sei membri sono indipendenti. Al termine dell’Assemblea il Consiglio di sorveglianza ha deciso all’unanimità di nominarealla sua presidenza. Sostituisce il padre, Vincentche è appena ...