Vitalizi ai parlamentari | il M5Stelle ne annuncia l' addio categorico a maggio

Vitalizi E PENSIONI/ La confusione di Boeri sui privilegi dei parlamentari : Tito Boeri è tornato ad attaccare i VITALIZI dei parlamentari, evidenziando che godono anche di un altro privilegio, relativo agli oneri figurativi. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro, di G. FavaDISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato, di D. Zanda

La denuncia di Boeri : "Non solo Vitalizi - i parlamentari hanno anche un altro privilegio" : Quella contro i vitalizi non è una battaglia "solo simbolica" perché può portare a "risparmi importanti, nell'ordine dei 150 miliardi l'anno", ha detto il presidente dell'...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre i Vitalizi un altro privilegio per i parlamentari (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 16 aprile. Oltre i vitalizi un altro privilegio per i parlamentari. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:17:00 GMT)

Vitalizi - Tito Boeri diventa grillino : 'Quanti soldi possiamo risparmiare sulle pensioni dei parlamentari' : Un ricalcolo contributivo dei Vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a 'risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno'. Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato ...

Camera - Fico avvia l'istruttoria sui Vitalizi per ex parlamentari : Una delle prime iniziative di Roberto Fico nel suo nuovo ruolo di Presidente della Camera è stato quello di dare il mandato al Collegio dei Questori di avviare un'istruttoria e predisporre una proposta sui vitalizi degli ex parlamentari. È stato il questore anziano di Montecitorio Riccardo Fraccaro (anch'egli del Movimento Cinque Stelle) a spiegarlo oggi dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza:"Entro 15 giorni presenteremo una proposta ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi - gli ex parlamentari chiedono confronto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 aprile. Vitalizi, gli ex parlamentari chiedono confronto. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Fico avvia istruttoria sui Vitalizi degli ex parlamentari (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Fico avvia istruttoria sui vitalizi degli ex parlamentari. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 aprile(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:04:00 GMT)

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : 'L'Associazione degli ex-parlamentari della Repubblica condivide l'esigenza di contenimento dei costi della politica razionalizzando le spese delle Camere senza tagliare i costi della democrazia', si ...

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : Gli ex parlamentari scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, per avviare un confronto sul tema dell'abolizione dei vitalizi, mettendo tuttavia in guardia i vertici delle istituzioni sul rischio incostituzionalità di un intervento che andrebbe ad agire su diritti acquisiti. Nella lettera, inoltre, gli ex parlamentari sottolineano che un colpo di spugna tout court sarebbe un "atto ...

Gli ex parlamentari chiedono un incontro ai presidenti delle Camere per parlare dei tagli ai Vitalizi : L'Associazione degli ex parlamentari ha scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, chiedendo di essere ricevuti e di poter incontrare l'intero ufficio di Presidenza dei due rami del Parlamento, a proposito del taglio dei vitalizi. Lo ha riferito parlando con un cronista a Montecitorio il presidente dell'Associazione Antonello Falomi."Nella lettera - ha spiegato Falomi - abbiamo anche allegato una ...

Gli ex parlamentari difendono i Vitalizi : "Campagna d'odio contro di noi" : Si sentono nel mirino, non accettano di diventare capri espiatori. L'Associazione dei vecchi parlamentari in ansia per la possibile abolizione dei vitalizi. Una cosa è certa: potrebbero...

Vitalizi addio : la lista degli ex parlamentari Vip a rischio Video : Il #M5S non recede dalla sua intenzione, comunicata più volte in campagna elettorale, di dare una sforbiciata definitiva ai Vitalizi [Video] pagati agli ex #parlamentari con il sistema retributivo. Come noto, il sistema pensionistico di cui godono i parlamentari della Repubblica è stato riformato nel 2012, non attraverso una legge, ma con una delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera. Da quell’anno le pensioni degli onorevoli, come quelle ...

Vitalizi - LA GUERRA M5S CONTRO EX PARLAMENTARI/ Di Maio - l’appello ’raccolto’ da Carfagna e Rosato : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S pronto alla GUERRA: convergenza con la Lega? L'appello di Di Maio e il rischio confusione(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 GMT)