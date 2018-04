Viaggiare in aereo | un 10 anni diminuiti del 70% i bagagli “disguidati”

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Le compagnie aeree di tutto il mondo continuano a migliorare le performance nella consegna dei. Con un numero di passeggeri in continua crescita – nel 2017 hanno volato più di 4 miliardi di persone – le compagnie aeree sono riuscite a ridurre la percentuale didisguidati, arrivata a 5,57 ogni mille passeggeri, il livello più basso mai registrato. Rispetto al 2007, si tratta di una diminuzione di oltre il 70%, secondo un andamento di costante miglioramento. Iriconsegnati in ritardo, danneggiati, smarriti o rubati continuano a rappresentare un costo per il settore: seppure in costante diminuzione, si stima che lo scorso anno sia stato pari a 2,3 miliardi a livello mondiale. Questo spiega perché le compagnie aeree hanno un forte interesse a investire in tecnologie innovative, quali i sistemi di tracciabilità integrale dei, capaci di ridurre in ...