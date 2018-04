Via al secondo giro di consultazioni : "Facciamo questo contratto, facciamo partire ilgoverno e facciamo le cose che sono scritte in questo contratto.Con chi mi interessa poco" dice il capogruppo M5s al Senato. Il Pd però continua a tenere alto il muro dell'orgoglio. Oggi il secondo round

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al Via secondo giro colloqui - centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...

Meloni : 'Di Maio arriva secondo e vuole portar Via il pallone' : "A Di Maio rispondo che se lui volesse fare il governo lo faremmo domani mattina, ma lui è arrivato secondo e vuole fare la guida del governo, dice non ho vinto io e porto via il pallone". A dirlo è ...

Pif : 'Quando i TaViani mi scelsero come loro secondo regista' : Pif racconta il suo incontro con i fratelli Taviani: 'Mi chiamarono per farmi i complimenti per La mafia uccide solo d'estate '.

Governo - Via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli : Governo, via al secondo giro di consultazioni al ColleVertice del centro-destra a Palazzo Grazioli Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s Continua a leggere

Governo - Via al secondo giro di consultazioni : i big attesi nel pomeriggio | Foto : Il Gruppo per le Autonomie ha aperto il secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Nel pomeriggio attesi i big al Colle: si parte con il Pd, poi Centrodestra unito e infine M5s

Governo - Via al secondo giro di consultazioni Diretta tv : Via al secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Si parte con i gruppi delle autonomie di Senato e Camera. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo ...

Governo - al Via secondo giro di consultazioni al Quirinale. LIVE - : Dopo il nulla di fatto del primo giro, il presidente Mattarella sonderà le forze politiche anche sulle questioni internazionali, a partire dalla Siria. Nel pomeriggio i partiti maggiori al Colle

Governo - Via al secondo giro di consultazioni Diretta tv : Via al secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Si parte con i gruppi delle autonomie di Senato e Camera. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo ...

Consultazioni : al Via il secondo giro. Alla prova dialogo Lega-M5s - DIRETTA : Consultazioni : al via il secondo giro convocato dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Dopo il primo nulla di fatto, la "liturgia" di cui il presidente della Repubblica si serve per ...

Governo - al Via il secondo giro di consultazioni al Quirinale : Oggi e domani il Capo dello Stato ascolterà le novità dai partiti, dopo il primo giro del 4-5 aprile, al fine di formare un nuovo Esecutivo

Nuovo governo - al Via il secondo giro di consultazioni. L'ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini : ROMA - Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi - probabilmente agli inizi della prossima settimana - con una mossa del ...

Riparte il dialogo Lega-M5s nel giorno del Via al secondo giro di consultazioni : La telefonata tra i leader Salvini e Di Maio porta all'accordo per la presidenza della Commissione speciale alla Camera assegnata al deputato del Carroccio Molteni. Sullo sfondo resta ancora il nodo ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza Via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...