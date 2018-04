Vespa Primavera | i primi cinquant’anni si festeggiano nel museo rinnovato – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lafu senza dubbio una dellepiù amate, oltre a diventare ben presto un’icona del lifestyle all’italiana. Fu messa in produzione nel 1968 e andò in pensione nel 1982. Oggi la sua erede ne fa propri i valori di dinamismo, gioventù, tecnologia, sicurezza e anche attenzione per l’ambiente. Ma oggi sisoprattutto i suoicinquant’anni, e lo si fa in un modo davvero speciale. Per l’occasione, infatti, è stata inaugurata dal presidente Roberto Colaninno una nuova ala delstorico di Pontedera, quello che ospita la più grande e completa raccolta di due ruote made in Italy con oltre 250 modelli esposti. Ebbene, dopo 18 anni di vita e 600 mila visitatori accolti, la superficie espositiva passa da 3.000 a oltre 5.000 metri quadrati, per la gioia degli appassionati. L'articolo, icinquant’anni si ...