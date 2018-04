Verona : mostra ‘I carabinieri nella grande guerra’ dà il via Raduno Nazionale : Verona, 19 apr. (AdnKronos) – Con l’inaugurazione della mostra ‘I carabinieri nella grande guerra” in Gran Guardia, hanno preso il via oggi gli eventi in programma a Verona per il XXIV Raduno Nazionale dei carabinieri.‘L’apertura di questa mostra avvia simbolicamente i quattro giorni di appuntamenti di questo importante Raduno ‘ ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina ‘, un evento che siamo ...