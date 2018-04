Venezia | a David Cronenberg il Leone d' oro alla carriera

Il regista David Cronenberg sarà premiato con il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia : Il regista canadese David Cronenberg sarà premiato con il Leone d’oro alla carriera durante la 75esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che sarà dal 29 agosto all’8 settembre. Cronenberg ha 75 anni ed è anche attore, produttore, sceneggiatore The post Il regista David Cronenberg sarà premiato con il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia appeared first on Il Post.