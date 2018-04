Veneto Banca | pm chiede consulenza su insolvenza Protesta con spunti contro Lanza

Miatello e 20 associazioni Unite per il fondo di ristoro ai soci BPVi e Veneto Banca scrivono ai parlamentari : fare in fretta! Il 28 aprile ... : Il recente voto ha aperto una stagione di rinnovamento della politica e delle regole di Governo. Si sono tutelati le imprese del territorio, lavoratori e i correntisti. Per i danneggiati la via ...

Tavola rotonda a Mestre sul fondo di ristoro per i soci traditi da BPVi e Veneto Banca - gli interventi di Pier Paolo Baretta e delle ... : Il recente voto ha aperto una stagione di rinnovamento della politica e delle regole di Governo. Si sono tutelati le imprese del territorio, lavoratori e i correntisti. Per i danneggiati la via ...

Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia statale su titoli Popolare Vicenza e Veneto Banca : Conseguentemente, in data odierna Intesa Sanpaolo ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicazione di rinuncia alla relativa garanzia dello Stato ", si legge in una nota. L'...

Veneto Banca - gup di Roma si dichiara incompetente : atti inviati a Treviso : Il gup di Roma ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso, per competenza territoriale, il procedimento che vedeva imputati undici tra ex responsabili di Veneto Banca e altri manager coinvolti in un’inchiesta sul tracollo finanziario dell’istituto di credito. Nei loro confronti, a secondo delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Bankitalia e della Consob e aggiotaggio. Il gup Lorenzo Ferri ha accolto ...

Danni per le vittime di Veneto Banca. Banca Intesa chiamata a risarcire e ulteriori : Importante pronuncia nella vicenda di Veneto Banca e dei risparmiatori: il Tribunale di Vicenza autorizza la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo..

Veneto Banca : Gup Roma a pm - precisare imputazioni a carico ex dg Trinca : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha accolto la questione prospettata dalla difesa di Flavio Trinca, ex dg di Veneto Banca, relativa all'indeterminatezza e all'assenza di chiarezza e precisione dell'imputazione formulata a carico dello stesso. Il gi

