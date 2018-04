Vela Oceanica | Ivan Dimov vara a Rosignano ‘Minnie” per il suo giro del mondo in solitario

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Un’ impresa mai compiuta prima, in, senza scalo e senza appoggio, passando per i tre capi, con un barca di meno di sei metri e portando sui mari delil progetto “Salviamo il pianeta”.Solvay/Castigliocello, 19 aprile 2018 – Mancano poco meno di due mesi al giorno, il 10 giugno 2018, in cui, da La Rochelle, Francia, prenderà il via l’avventura di, lo skipper bulgaro che compira’ ildelincon una barca di meno di 6 metri di lunghezza, la più piccola che abbia mai solcato i mari e gli oceani intorno al globo.è nato a Sofia, ma vanta una grande esperienza come skipper (ha questa carriera a 22 anni, ma naviga fin da bambino all’età di 7 anni) e da diversi anni vive i toscana, per la precisione a Barberino Val d’Elsa. La prossima domenica 22 aprile 2018, alle ore 17.00 presso il cantiere Cala de’ Medici aSolavy, ...