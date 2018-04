USA | richieste di sussidio alla disoccupazione in lieve calo

USA : richieste sussidi diminuiscono di mille unità : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Nella settimana conclusa il 14 aprile, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di mille unità dalle 233mila della settimana prima, attestandosi a 232mila in tutto. Il dato è peggiore alle attese degli analisti, che stimavano un calo di 3mila unità . L'articolo Usa: richieste sussidi diminuiscono di mille unità sembra essere il primo su Meteo Web.

USA - più richieste di sussidio alla disoccupazione del previsto : Teleborsa, - Aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 31 marzo. I "claims" sono saliti di 24 mila unità a 242 mila rispetto ai 218 mila rivisti della settimana ...

USA - accelerano le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 9 marzo, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,9% in accelerazione rispetto al +0,3% riportato la ...

