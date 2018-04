Uomini e Donne | Tina Cipollari urla ' Togli l' imbottitura' | putiferio in studio

Uomini e Donne oggi - Sossio e Ursula : tra loro c’è un complotto? : Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula sono una coppia? Si parla di complotto Sossio e Ursula a Uomini e Donne sono stati duramente attaccati nel corso della puntata del trono over del 19 aprile. Il cavaliere è accusato da Tina Cipollari e da Gianni Sperti di avere già una relazione con la dama e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Sossio e Ursula: tra loro c’è un complotto? proviene da Gossip e Tv.

SOSSIO ARUTA/ Lite tra Chiara e Ursula a Uomini e Donne : "State qui perché vi servono i soldi" : SOSSIO ARUTA al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere è protagonista di un discusso triangolo con Chiara e Ursula. Le due corteggiatrici criticate sul web.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:34:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni - Nicolò si svela : indizi sulla scelta : anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: gli ultimi indizi Il nuovo numero del magazine di Uomini e Donne torna a sorprenderci. Questa volta è infatti stata pubblicata una esclusiva intervista a Nicolò Brigante. Il tronista ha rivelato alcuni particolari dettagli sulla sua scelta. Il giovane del Trono Classico ha da poco annunciato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Nicolò si svela: indizi sulla scelta proviene ...

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 19 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 19 aprile 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 14:35.

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti (19 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 19 aprile 2018 in onda il Trono Over. Sossio Aruta ancora tra Ursula e Chiara, lite in studio tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:55:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari urla 'Togli l'imbottitura' - putiferio in studio : La puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2018 è stata scenario di diverbi e provocazioni tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. In studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma che ha lasciato a bocca aperta sia Gianni Sperti che Tina, ma quest'utlima a un certo punto ha inscenato un teatrino che ha destato le critiche di molti spettatori. Marco e il suo passato turbolento "Mi chiamo Marco, vengo da Cecina in ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante vicino alla scelta tra Marta o Virginia : "Sto vivendo delle emozioni molto forti" : Nicolò Brigante, tronista in carica del programma di Maria De Filippi, è vicino alla sceltra tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Come accaduto per Paolo Crivellin, la decisione finale tra le due corteggiatrici, avverà al di fuori dagli studi. Il modello, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha confessato di essere agli sgoccioli, pronto a vivere una bella storia d'amore: Sono stati cinque mesi intensi. Ci non vive in prima persona ...

Giorgio Manetti vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne : duro scontro tra il cavaliere e l'opinionista : Nuovo scontro tra Gianni Sperti e Giorgio Manetti. Al trono over di Uomini e Donne il cavaliere e l'opinionista saranno protagonisti di un'accesa discussione. Quale sarà il motivo?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Uomini e Donne - Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato - Carlo Negri (foto) : Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha immortalato l'ex tronista Sabrina Ghio, in un romantico weekend, lo scorso weekend al Saint Vincent Resort & Casino, in compagnia del nuovo fidanzato, Carlo Negri. Un nuovo amore protetto dal clamore mediatico, per non bruciarlo sul nascere: All’inizio io non volevo saperne, un po’ per la mia innata diffidenza nei confronti degli Uomini, un po’ perché lui è più giovane di me di ...

Uomini e Donne : GEMMA e GIORGIO si “baciano” al Maurizio Costanzo Show : Grosse novità in arrivo per due protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne: tramite il profilo Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia, i fan del programma hanno infatti appreso di un ipotetico riavvicinamento tra GEMMA Galgani e GIORGIO Manetti; scopriamo insieme che cosa è successo… Dando uno sguardo alle varie attività social della dama e del cavaliere, è emerso che i due hanno partecipato all’ultima registrazione ...

Sossio Aruta/ Uomini e Donne : il triangolo con Chiara e Ursula. Critiche sul web : Sossio Aruta al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere è protagonista di un discusso triangolo con Chiara e Ursula. Le due corteggiatrici criticate sul web.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne - continua il tira e molla : chi farà il primo passo? : Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: “Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!”, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:30:00 GMT)