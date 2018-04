Uomini e Donne anticipazioni | duro colpo per Giorgio Manetti

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 19 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 19 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 19 aprile 2018 11:30.

Uomini e donne - Andrea Damante svela i motivi della rottura con Giulia De Lellis : Dopo l’annuncio social di Giulia De Lellis, anche Andrea Damante prende lo smartphone per confermare ai follower la fine della loro storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e donne si è detto sorpreso da quanto rivelato dalla giovane, ma non ha potuto fare altro che ribadire che il loro legame è arrivato al capolinea: Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte e le storie, i commenti ...

Maria De Filippi introduce due nuovi Troni a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Maria De Filippi pensa a due nuovi Troni Ancora qualche settimana e poi Uomini e Donne chiuderà i battenti in vista della pausa estiva per poi tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Secondo il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di apportare delle modifiche al talk show sentimentale del pomeriggio di Canale 5 che fa sempre il pieno di ascolti, sbaragliando ogni ...

Uomini e donne - Maria De Filippi/ Rivoluzione : trono gay al femminile e tronisti vip in arrivo? : Maria De Filippi sta pensando ad alcune novità per la prossima stagione di Uomini e donne: dal trono gay femminile al nuovo spazio dedicato ai tronisti maturi.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne - "è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!" : Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: "Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!", ecco le dichiarazioni.

Uomini e Donne : la rottura di Giulia De Lellis e Andrea Damante - le parole dell'ex tronista : Arriva la conferma anche di Andrea: "Io e Giulia ci siamo lasciati, le cose non andavano più bene da un po' di tempo".

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella innamorata di Lorenzo Riccardi? La scelta è vicina ma... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella ha annunciato di essere pronta ala scelta. Sarà Lorenzo Riccardi? Qualcosa la trattiene...

Uomini e Donne : uno spogliarellista per Gemma - Tina osé e censurata Video : Momenti bollenti nel corso della puntata del 18 aprile del trono over di Uomini e Donne. #Gemma Galgani è tornata al centro dello studio dopo una clip in cui ricordava alcuni momenti vissuti con Giorgio Manetti. Successivamente Maria De Filippi ha annunciato la presenza di un nuovo corteggiatore per la torinese: Marco da Cecina. "Ti seguo da tempo, sei una bellissima donna e mi piacerebbe conoscerti. Ovviamente non posso dire di essere ...

Uomini e donne - Nicolò Brigante come Paolo Crivellin : la scelta sarà in villa Video : Il #trono classico di ''#Uomini e donne'' sta per perdere uno dei suoi protagonisti: stando a quello che si vocifera sul web da qualche ora, pare che #Nicolò Brigante sia prossimo a scegliere. Nel corso dell'ultima registrazione dei 'giovani', infatti, Maria De Filippi ha annunciato che il bel siciliano, esattamente come ha fatto Paolo Crivellin mesi fa, soggiornera' qualche giorno in una villa con Marta e Virginia, e poi fara' la sua scelta. Il ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - l'addio è vicino? L'arrivo di Marco cambia tutto! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani è ancora innamorata di Giorgio Manetti o Marco potrebbe conquistarla? l'addio della dama al programma potrebbe essere vicino

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia si sono lasciati : ecco perché Video : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, protagonisti indiscussi delle ultime edizioni di #Uomini e donne. In queste ore, infatti, sui social è arrivato un annuncio a dir poco shock da parte della De Lellis, la quale ha svelato ai suoi milioni di followers la fine della sua storia d'amore con l'ex tronista che l'aveva scelta nel programma di Maria De Filippi. E' finita tra Andrea e ...

Uomini e Donne gossip - rottura Andrea e Giulia : reazione ex corteggiatrici : gossip Uomini e Donne, Andrea e Giulia non stanno più insieme: la reazione di alcune ex corteggiatrici L’annuncio della rottura tra Giulia e Andrea ha lasciato tutti a bocca aperta. La De Lellis ha rivelato a tutti i suo fan di essersi lasciata con Damante. La coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne gossip, rottura Andrea e Giulia: reazione ex corteggiatrici proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne news - Nicolò Ferrari : brutta frecciatina a Nilufar : news Uomini e Donne, Nilufar Addati: Nicolò Ferrari su tutte le furie? L’ultima frecciatina Nilufar Addati sembra essere ancora molto indecisa sulla sua scelta finale a Uomini e Donne. La tronista continua a conoscere sia Nicolò che Giordano. Dopo essere andato via per il bacio visto con Ferrari, Mazzocchi ha deciso di tornare, promettendo anche […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari: brutta frecciatina a Nilufar proviene ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : romantico gesto per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta: la dedica di Lorenzo Riccardi Lorenzo ha completamente perso la testa per Sara Affi Fella, è ufficiale. L’ultimo romantico gesto del corteggiatore di Uomini e Donne promette molto bene. Il pubblico del Trono Classico sembra sperare che la scelta della tronista ricadi su Luigi. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: romantico gesto per Sara Affi Fella proviene da ...