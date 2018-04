Under 21 - a settembre amichevoli con Slovacchia e Albania : In attesa delle due trasferte in programma il prossimo maggio in Portogallo e Francia, a settembre la Nazionale Under 21 proseguirà il cammino verso la fase finale del campionato europeo che l’Italia ospiterà nel giugno 2019 disputando altre due amichevoli: giovedì 6 settembre gli azzurrini andranno a far visita alla Slovacchia, mentre martedì 11 settembre affronteranno in casa i pari età dell’Albania (sedi e orari da ...