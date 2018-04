Una rivoluzione pragmatica | l' avanzata delle donne a destra Sinistra alla finestra

Una rivoluzione democratica in Europa : la proposta di Martins - Mélenchon e Iglesias : Chi condivide la difesa della democrazia economica, contro i grandi imbroglioni e l'1% che controlla più ricchezza del resto degli abitati di tutto il pianeta; della democrazia politica contro chi ...

Volkswagen - Diess alla guida del gruppo : 'NessUna rivoluzione - siamo sulla buona strada' : BERLINO - Volkswagen, adesso è ufficiale, ha un nuovo ceo: Herbert Diess. A nominarlo è stato ieri sera il consiglio di sorveglianza, che si è avvicendato due anni prima del...

Xiaomi Mi Mix 2S in test : nessUna rivoluzione ma ottima qualità (video) : Stiamo provando il bellissimo Xiaomi Mi Mix 2S, un affinamento del già ottimo predecessore con un rinnovato comparto fotografico, ricarica wireless e gesture in stile iPhone X L'articolo Xiaomi Mi Mix 2S in test: nessuna rivoluzione ma ottima qualità (video) proviene da TuttoAndroid.

Milan - pronta Una rivoluzione? Possibili tre cessioni 'eccellenti' Video : Gattuso è riuscito a risollevare il #Milan, ma dopo la pausa i rossoneri sono incappati in un momento non proprio positivo, come dimostra il pari con il Sassuolo. Ora, la squadra allenata da Gattuso si trova a ben otto punti dalla zona Champions League, primo obiettivo della stagione. Intanto, le voci di mercato su alcuni big rossoneri continuano a farsi molto insistenti. Se il Milan non dovesse qualificarsi alla massima competizione europea, ...

Volkswagen verso Una rivoluzione ai vertici : via Müller - Diess in pole : Volkswagen sta valutando «ulteriori sviluppi della sua struttura manageriale», sviluppi che sarebbero associati a «cambiamenti di persone nel Board of Management» per migliorare...

Rivoluzione Alcoa : ai lavoratori Una quota del 5% e un posto nel Consiglio di sorveglianza : “Si tratta del primo caso assoluto in Italia in cui i lavoratori partecipano alla gestione di una società”: sono le parole con cui il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha comunicato...

Le Pussy Riot fanno la rivoluzione con Una linea moda : Difficilmente, nella moda contemporanea, si riescono a individuare un paese o una cultura così fortemente connotati e identificabili come la Russia. Gli stilisti russi che stanno cambiando le regole del fashion, nel proprio Paese e fuori dai suoi confini, vogliono mostrare al mondo che, sebbene ogni forma artistica sia inevitabilmente ben radicata nella storia, la Russia moderna continua la ricerca della propria originale personalità ...

WhatsApp - Una piccola rivoluzione che vi semplificherà la vita Video : #WhatsApp, giorno dopo giorno, conferma di essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più famose al mondo. Aggiornamento dopo aggiornamento, lo staff degli sviluppatori ha provveduto ad introdurre novita' che fossero in grado di migliorare significativamente l’esperienza di utilizzo degli utenti. WhatsApp, l’aggiornamento che migliora la registrazione dei messaggi vocali Ognuno di voi, almeno una volta, avra' provato ...

WhatsApp/ La versione beta regala Una rivoluzione : finalmente i messaggi vocali con lo stop : WhatsApp, la versione beta regala una piccola rivoluzione: finalmente sarà possibile inviare messaggi vocali con la funzione dello stop senza dover tenere premuto il tasto come ora.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:42:00 GMT)

'La F1 non piace ai giovani' : Liberty Media prepara Una nuova rivoluzione : Secondo quanto riporta il sito del magazine specializzato tedesco Auto Motor und Sport , i proprietari della Formula Uno vorrebbero modificare le qualifiche. L'idea è quella di definire la griglia di ...

Modena. Stazione piccola : Una vera rivoluzione : Via libera del Comune alla proposta dell'Agidi: in arrivo pub, ristorante, pasticceria e una palestra con attività all'aperto

MARIA DE FILIPPI/ "Non sono Una dea pagana - ad Amici faccio la rivoluzione. Vorrei provare un nuovo format.." : MARIA De FILIPPI: la conduttrice in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo successo e delle novità che interesseranno la nuova edizione di Amici. Poi un'idea che...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

F1 : che cos’è la “Sprint Race”? Liberty Media pensa ad Una rivoluzione del weekend di gara : Liberty Media continua a vagliare nuove soluzioni per attirare le attenzioni di un pubblico giovane. L’ultima idea, secondo quello che riporta il magazine tedesco “Auto Motor und Sport”, è quella della “Sprint Race”. In che cosa consiste? Una gara da 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Un’ipotesi che, dunque, andrebbe a rivoluzionare l’intero programma del ...

Rivoluzione in Microsoft : Terry Myerson lascia l’azienda - Panos Panay ottiene Una promozione : Microsoft, e nello specifico Satya Nadella, ha appena annunciato di aver totalmente rivoluzionato la sua storica squadra di dirigenti relativi ai numerosi settori su cui l’azienda opera. Terry Myerson, un volto noto di Microsoft che ha guidato il team Windows e Devices per oltre 20 anni e che abbiamo visto in ogni evento dedicato a Windows 10, lascia per sempre l’azienda. Panos Panay, invece, conosciuto per essere il padre dei ...