Una proposta per cambiare le leggi europee sull’immigrazione

Legalizzazione - la proposta di Civati : “Facciamo Una fiera della cannabis come il Vinitaly” : Pippo Civati di Possibile lancia una proposta: una fiera della cannabis, depenalizzata e legalizzata, come avviene per il vino, per poter sfruttare un evento di richiamo internazionale come vetrina per i territori: "Succede negli Usa, e succede in Europa, tra Olanda e Portogallo. Ma l'argomento è completamente sparito dal dibattito pubblico italiano".Continua a leggere

Tre senatori della Südtiroler Volkspartei presentano Una proposta di legge per reintrodurre 5 feste soppresse 40 anni fa : reintrodurre cinque feste soppresse 40 anni fa per permettere alle "persone credenti" di "celebrare le ricorrenze religiose, ma anche ai non credenti che potrebbero dedicare le giornate alle attività di tempo libero". È questo il motivo che ha spinto tre senatori della Südtiroler Volkspartei, il partito della minoranza di lingua tedesca, di presentare la proposta di legge. A riportarlo è Il Messaggero.I cinque giorni ...

Unico 'forno' è Mattarella : Renzi e il Pd respingono le aperture di Di Maio e preparano lo scongelamento su Una proposta del presidente : Mentre in aula scorre sonnacchioso il dibattito sulla Siria dopo l'informativa di Paolo Gentiloni, in Transatlantico al Senato i Renziani si mostrano alquanto annoiati dalla mossa di Maurizio Martina di proporre tre punti programmatici per ribadire le idee del Pd. Proprio oggi che Luigi Di Maio va promettendo nuove aperture al Pd, dichiarando chiusa la fase del dialogo con Matteo Salvini. "Non era questo il giorno", è il ragionamento ...

Governo - Orfini : “Calenda? La sua è Una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%” : “Quella di Calenda è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%, è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall’inizio: opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione”. Così Matteo Orfini, presidente del Pd, boccia l’ipotesi lanciata dal Ministro Calenda. “Lo stallo è creato ...

Una Vita - trame Spagna : la morte di una bambina e Una proposta di nozze Video : Consueto appuntamento dedicato all’appassionante sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [Video], in onda sull’ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, caratterizzato da intrighi, passioni, segreti, e colpi di scena inaspettati. Nei paragrafi successivi sono descritte le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere dal 16 al 20 aprile 2018. Una bruttissima notizia per Blanca, la promessa di Samuel Le anticipazioni ...

Una rivoluzione democratica in Europa : la proposta di Martins - Mélenchon e Iglesias : Chi condivide la difesa della democrazia economica, contro i grandi imbroglioni e l'1% che controlla più ricchezza del resto degli abitati di tutto il pianeta; della democrazia politica contro chi ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni ultima puntata - 19 aprile 2018 : Una proposta di matrimonio e un malore : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'ultima puntata del 19 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Giovanni tenta di conquistare Anna che è confusa. Un malore e una proposta di nozze(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:55:00 GMT)

“È possibile”. Fabrizio Frizzi - la proposta choc. A poche settimane dalla scomparsa del conduttore circola Una voce molto particolare sul suo conto che ha scatenato l’apoteosi. E se vi sembra Una follia - sappiate che non lo è… : Il 26 marzo 2018 Fabrizio Frizzi è morto, aveva 60 anni appena compiuti e se ne è andato per via di una emorragia cerebrale. Fabrizio Frizzi era molto malato e l’ischemia che lo aveva colpito a ottobre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità era solo una delle manifestazioni del suo stare male. Ma Frizzi aveva tenuto tutto per sé. Quando era tornato a condurre il programma a dicembre, aveva detto al suo pubblico che stava ancora ...

Camera - Fico avvia l’istruttoria per superare i vitalizi : Una proposta entro 15 giorni : Il presidente della Camera ha dato mandato ai questori di Montecitorio di predisporre entro 15 giorni una proposta per il superamento del sistema dei vitalizi agli ex deputati. I vitalizi riguardano 2.600 ex parlamentari per una spesa annua di circa 207 milioni

Avvocati : la Cassazione dice che l’atto d’appello non è Una proposta di sentenza : I giudici della Corte di Cassazione chiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto gia' espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con la sentenza n 27199. I principi di tale autorevole sentenza a S.U [VIDEO]: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di ...

Avvocati : la Cassazione dice che l’atto d’appello non è Una proposta di sentenza : I giudici della Corte di Cassazione chiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto già espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con la sentenza n 27199. I principi di tale autorevole sentenza a S.U: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di specificità dei ...

Roberto Fico dà 15 giorni ai questori per Una proposta per superare i vitalizi : I deputati questori di Montecitorio hanno 15 giorni per un'istruttoria volta a presentare all'Ufficio di Presidenza una proposta sul superamento dell'attuale sistema dei vitalizi per gli ex parlamentari: lo ha disposto in ufficio di presidenza il presidente della Camera Roberto Fico.L'istruttoria, ha spiegato Fico, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: "Possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in ...

La proposta di Fratelli d'Italia : "Una via per Fabrizio Frizzi" : 'Via Fabrizio Frizzi '. Una strada dedicata al conduttore. È questa l'idea di Fratelli d'Italia che in consiglio comunale a Roma ha proposto una mozione in cui viene chiesto l''impegno per la sindaca ...

Pavesi - Lega - : 'Dai 5 Stelle nessUna proposta sulla cultura' : Anche la Provincia di Piacenza inclusa nel progetto Riformattiva 3 Lunni , Fi, : 'Ponte tra Colombarola e Ricò da monitorare e consolidare' 4 'Europa dei cittadini, non della finanza': Pd a confronto ...