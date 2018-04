Una nuova serie di immagini per Shenmue I & II

TIM Special Top Go è Una nuova offerta con minuti illimitati e 30 GB - ma solo per chi proviene da Tre : Si chiama TIM Special Top Go ed è una nuova offerta di TIM per tentare i clienti di Tre ad effettuare la portabilità del proprio numero tramite call center o nei negozi fisici abilitati. L'articolo TIM Special Top Go è una nuova offerta con minuti illimitati e 30 GB, ma solo per chi proviene da Tre proviene da TuttoAndroid.

Yakuza Studio di SEGA è al lavoro su Una nuova IP : Yakuza Studio di SEGA è attualmente al lavoro su Shin Yakuza, ma, stando a quanto riportato da Dualshockers, nei piani dei creatori di Kazuma Kiryu c'è dell'altro, secondo l'amministratore delegato di SEGA Sammy, Haruki Satomi.Come affermato durante un'intervista con la rivista giapponese Weekly Famitsu, Satomi-san, parlando dei prossimi progetti per tutte le piattaforme, ha menzionato nuove IP per i mercati arcade e mobile, in seguito, però, ha ...

Netflix : Dalla nuova LUna Nera a La casa di carta 3 - tutti gli annunci dal See What's Next 2018 : Tutto quello che è stato rivelato dei prossimi episodi in streaming nel 2019 è che "il Professore è pronto per pensare a nuove rapine". • Ancora senza titolo, la prima serie originale olandese di ...

Halo : The Master Chief Collection riceverà Una nuova importante patch in estate : I fan di Halo saranno sicuramente in attesa del nuovo episodio della famosa serie sparatutto. Come certamente saprete, l'E3 2018 è alle porte e l'importante fiera potrebbe essere un'ottima occasione per un eventuale annuncio, al momento però non si hanno notizie certe riguardo Halo 6.Tuttavia, i giocatori saranno felici di sapere che 343 Industries pubblicherà in estate un importante aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection. Come ...

Netflix : in arrivo Una nuova serie italiana prodotta da Fandango - : Reed Hastings, ceo di Netflix , foto Olycom, Il colosso dello streaming ha poi annunciato anche il cast di 'Baby', la serie originale liberamente ispirata allo scandalo delle adolescenti squillo ...

GTA Online - The Vespucci Job : Una nuova folle modalità competizione che arriva insieme a 3 nuovi veicoli : ... Completamento al 100% Passiamo al vivo dell'argomento, illustrandovi tutte le novità di questo inizio di mese in GTA Online! La battaglia fra predatore e preda è uno degli spettacoli più ...

Lady Gaga pubblica Una nuova canzone ma usando il suo vero nome : Stefani Germanotta : Lady Gaga ha pubblicato una nuova canzone sulle principali piattaforme di streaming , anche se su Spotify il brano non si trova più, e lo ha ... Continua a leggere su radio 105

Spotify - in arrivo Una nuova e più completa versione gratuita : Questa tecnologia potrebbe comunque essere disponibile a breve con il rilascio del primo dispositivo hardware realizzato dal colosso dello streaming, ovvero un accessorio per ascoltare musica in auto ...

«Me and my Vanity» - da oggi c’è Una nuova vanità : All’inizio è stato il selfie. Un desiderio fugace di apparire, di mostrarci in situazioni divertenti, glamour. oggi le cose sono diverse e la nuova vanità ci impone di svelare una parte più intima e profonda di noi stessi. Di guardarci dentro e condividere sogni, desideri, successi e sconfitte. Per questo Vanity Fair, che è sempre stato il luogo dove la vanità si esprimeva ed evolveva, ha deciso di cambiare. Di raccontare questo nuovo ...

MPS vara Una nuova struttura organizzativa : Banca MPS ha varato una nuova struttura organizzativa con un ricambio della linea manageriale. In particolare, viene creata una nuova Direzione Rete che, a supporto diretto del Chief Commercial ...

Golf femminile - l’Italia è lontana dai fasti di Silvia Cavalleri - Diana LUna e Giulia Sergas. Ma la nuova generazione promette bene : È un periodo di transizione per l’Italia del Golf femminile. I fasti di Silvia Cavalleri, Diana Luna e Giulia Sergas sono oramai alle spalle, lontani nel tempo, avendo lasciato spazio ad una generazione di Golfiste che ne hanno raccolto il testimone e che ora hanno l’arduo compito di portare avanti la buona tradizione iniziata da queste due atlete, in attesa di raccoglierne i frutti. Pioniera della crescita del Golf femminile ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker : confermata Una nuova open beta e novità sullo sviluppo : Bandai Namco ha recentemente pubblicato un nuovo video dedicato a Naruto to Boruto: Shinobi Striker, l'attesissimo nuovo picchiaduro ambientato nell'universo del famoso ninja. Come riporta Dualshockers, il producer Noriaki Niino innanzitutto ringrazia i fan per il supporto dimostrato nella precedente open beta e in seguito si è lasciato andare ad alcune rassicurazioni: tutti i numerosi feedback ricevuti durante la beta saranno presi in ...

The Walking Dead 9 - confermata Una nuova stagione : The Walking Dead 9 ci sarà! Buone notizie per i tantissimi appassionati della serie tv americana ideata dal regista Frank Darabont La serie televisiva The Walking Dead si conferma un successo mondiale. L’ultimo episodio dell’ottava stagione ha letteralmente sconvolto il pubblico con un finale emozionante che rappresenta quasi un punto di arrivo dopo otto lunghi anni di lotte. Il finale di stagione mette al centro l’uomo Rick ...