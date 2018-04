Una modalità battle royale anche per Battlefield V?

Battlefield 5 avrà Una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile : Le notizie in merito a quello che Battlefield 5 porterà sulle console e sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo latitano ancora, sebbene gli addetti ai lavori saranno di certo già immersi totalmente nello sviluppo delle feature legate al nuovo titolo della fortunata saga sparatutto targata Electronic Arts. Come di consueto, i ragazzi di DICE non vogliono lasciare nulla al caso, studiando tutte le possibilità offerte dal gameplay che ...

GTA Online - The Vespucci Job : Una nuova folle modalità competizione che arriva insieme a 3 nuovi veicoli : ... Completamento al 100% Passiamo al vivo dell'argomento, illustrandovi tutte le novità di questo inizio di mese in GTA Online! La battaglia fra predatore e preda è uno degli spettacoli più ...

Altre due fonti confermano : Call of Duty Black Ops 4 solo multiplayer e con Una modalità Battle Royale : Arrivano nuove conferme per un rumor che se dovesse rivelarsi effettivamente veritiero segnerebbe un cambiamento epocale per una delle serie più conosciute e famose del panorama videoludico: è davvero arrivato il momento di dire addio alla campagna single-player all'interno di Call of Duty?Dopo le fonti di Polygon arriva un'ulteriore conferma da due fonti conosciute da Kotaku. Queste due fonti non fanno altro che confermare due voci di corridoio ...

Star Wars Battlefront II : le microtransazioni stanno per tornare insieme a Una nuova modalità : EA, dopo le recenti controversie sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront II, sembra, come riporta Polygon aver cambiato direzione da questo punto di vista. Le microtransazioni saranno nuovamente introdotte nel gioco dopo un update che arriverà il 18 aprile anche se stavolta saranno molto più limitate rispetto al passato: i Cristalli acquistabili con moneta reale dai giocatori saranno utilizzati solamente per l'acquisto di elementi ...

Nubia Smart Door Lock è Una serratura intelligente dotata di 5 modalità di sblocco : Nubia lancia una serratura intelligente di nome Nubia Smart Door Lock in occasione della presentazione di Nubia Z18 Mini e del brand Red Magic. Si tratta di una serratura Smart realizzata in zinco che vanta un look elegante e ben 5 diverse modalità di sblocco. Il prezzo al cambio attuale dovrebbe aggirarsi sui 200 euro. L'articolo Nubia Smart Door Lock è una serratura intelligente dotata di 5 modalità di sblocco proviene da TuttoAndroid.

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : Una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Sony Xperia XZ Premium nasconde Una modalità con display a 120 Hz come Razer Phone : Sony Xperia XZ Premium non è più uno smarpthone nuovissimo, ciò nonostante aveva ancora in serbo una sorpresa: il device del produttore giapponese nasconde, infatti, una modalità con display a 120 Hz, caratteristica per la quale si era contraddistinto Razer Phone. La modalità in questione risulta disabilitata, probabilmente a causa del suo non corretto funzionamento. L'articolo Sony Xperia XZ Premium nasconde una modalità con display a 120 Hz ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Wildlands ritengono impossibile introdurre Una modalità battle royale nel gioco : Con l'incredibile successo di PlayerUnknown's battlegrounds e Fortnite, è abbastanza ovvio che anche altri studi di sviluppo stiano pensando all'introduzione della modalità battle royale all'interno dei loro giochi. Tuttavia, una battle royale sembra impossibile da includere in Ghost Recon Wildlands. A confermarlo sono gli sviluppatori del gioco che, come riporta VG247.com, hanno affermato su Twitter:"Comprendiamo l'attrazione per la modalità ...

Ghost Recon Wildlands avrà Una modalità Battle Royale? La risposta di Ubisoft : Ghost Recon Wildlands non avrà la modalità Battle Royale. La notizia è ufficiale perché è stata resa nota dallo sviluppatore dello stesso gioco, Ubisoft. Tutto però sembra essere molto strano, soprattutto se si prende in considerata la varietà di armi disponibili all'interno del gioco e che darebbe vita ad una fantastica modalità Battle Royale. Lo sviluppatore però ha precisato che non è possibile programmare una simili modalità nonostante il ...

Torna Fruit Ninja con Una modalità multigiocatore : Chi si ricorda di Fruit Ninja, il celebre gioco il cui scopo era semplicemente affettare frutta con fendenti lanciati dalle dita sul touchscreen? Nato nel 2010 su iPhone dall’australiana Halfbrick Studios il titolo è poi sbarcato su ogni tablet e smartphone dell’universo facendo la fortuna della società, e in questi giorni sta Tornando in una nuova versione: si chiama Fruit Ninja Fight ed è pensata per mettere uno contro ...

Playerunknown's Battlegrounds : aggiunta a sorpresa Una modalità Deathmatch : Senza che venisse anticipata da qualche tipo di annuncio o commento da parte degli sviluppatori, nelle playlist personalizzate di Playerunknown's Battlegrounds è comparsa una nuova modalità, la War Mode, che è in tutto e per tutto un vero e proprio Deathmatch.Come riporta PCGamesN, War Mode può essere giocata al momento solamente avviando una partita custom, e questo permette anche di personalizzare tutte le regole del match a nostro piacimento. ...

Anche Call of Duty : Black Ops 4 avrà Una modalità battle royale? : Cosa hanno in comune Fortnite e Playerunknown's battlegrounds? Il loro incredibile successo grazie all'ormai famosissima modalità battle royale. I due giochi sono popolarissimi e registrano grandi numeri in termini di giocatori attivi e visualizzazioni su Twitch. In seguito a questo successo sembra abbastanza ovvio che Anche altre compagnie vogliano lo stesso tipo di successo per i loro giochi.Proprio per questo motivo risulta molto interessante ...

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : disponibile Una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

Game Dev Tycoon : aggiunta Una modalità "ultra hard" chiamata Pirate Mode : Come segnalato dai colleghi di EuroGamer.net, il "simulatore di sviluppo di videogiochi" Game Dev Tycoon ha ora una Pirate Mode ultra difficile in cui il vostro software verrà piratato.Emulando il problema del mondo reale della Pirateria, questa opzione avanzata causerà vendite ridotte su tutti i vostri giochi, mettendovi a rischio bancarotta. Quale sarà il modo per contrastare questo rischio?Ebbene l'uso dei DRM. Il vostro compito sarà quello ...