Una drag queen tra i concorrenti del Grande Fratello

Grande Fratello 15 - Baye Dame è Una drag queen (foto) : Baye Dame, uno dei concorrenti "nip" del Grande Fratello 15, in realtà è molto famoso nell'ambiente lgbt romano. Come ha confermato Vladimir Luxuria su Twitter, il ragazzo con origini senegalesi "è una bravissima drag-queen" e lavora dal 2010 nel famoso locale gay di Roma Muccassassina con il nome Obama The queen (con precisione, nella sala house). Baye, che si fa chiamare anche Papi, dopo aver terminato gli studi presso l'Accademia del ...

Xiaomi Comet e Sirius dovrebbero vantare Una CPU Qualcomm Snapdragon 670 : Stando a quanto rivelato da un membro dello staff di XDA Developers, Xiaomi starebbe lavorando a due modelli che saranno animati dal Qualcomm Snapdragon 670 L'articolo Xiaomi Comet e Sirius dovrebbero vantare una CPU Qualcomm Snapdragon 670 proviene da TuttoAndroid.

Stazione Spaziale : un test italiano a bordo della capsula Dragon - per le future missioni su LUna e Marte : A bordo della capsula Dragon SpaceX, che si sta dirigendo verso la Stazione Spaziale Internazionale, è presente anche un test italiano: consiste in colture di cellule di osso di topo e ha lo scopo di studiare gli effetti dell’assenza di peso, sia per studiare l’osteoporosi, sia nell’ottica di future missioni su Luna e Marte. L’esperimento “In vitro bone” è organizzato dal gruppo dell’università di Bari ...

Al Bano prende nel suo team di The Voice Una drag queen : The Voice: Al Bano canta insieme a una drag queen The Voice è tornato di nuovo sul piccolo schermo degli italiani, sperando questa volta di fare breccia nel cuore dei telespettatori. Costantino della Gherardesca, padrone di casa di quest’edizione, non è l’unica novità di quest’anno. Al Bano, per la prima volta in assoluto, è il protagonista di un talent show nel ruolo di coach. Già dai primi momenti di questo debutto ...

Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

Carmela De Rosa trovata morta : il suo cadavere su Una spiaggia a Mondragone : Carmela De Rosa , la 49enne di Giugliano scomparsa il 9 marzo scorso , è stata ritrovata morta. Il cadavere della donna è stata rinvenuto su una spiaggia a Mondragone. A darne notizia è ' Chi l'ha ...

Dragon Ball FighterZ : un pro player sconfigge l'intera squadra avversaria con Una sola combo : A neanche due mesi dall'uscita di Dragon Ball FighterZ su PC, Xbox One e PS4, alcuni giocatori sono riusciti a distinguersi come i più forti al mondo e uno di questi, SonicFox, ha recentemente dimostrato su Twitter le proprie abilità con il picchiaduro sviluppato da Arc System Works.Come riporta Eurogamer.net, SonicFox è riuscito a sconfiggere un'intera squadra avversaria composta da tre combattenti con una sola, unica combo di 167 colpi. Il ...

ASUS ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con Una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM : Nelle scorse ore ASUS ZenFone 5 Max ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench, confermandoci così alcune delle sue feature. Scopriamole insieme L'articolo ASUS ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Continuano i rumor sui DLC di Dragon Ball FighterZ - confermata Una Stagione 2? : Nonostante la voce si fosse leggermente sopita, sono emersi nuovamente insistenti rumor sui prossimi DLC di Dragon Ball FighterZ, con l'attuale Season Pass che rappresenterebbe soltanto la Stagione 1 del piano di contenuti aggiuntivi previsti da Bandai Namco e Arc System Works. Si tratta di indiscrezioni di cui vi abbiamo già parlato in passato, ma nuove indiscrezioni sembrano confermare i leak di qualche tempo fa: Broly e Bardack saranno ...

Draghi : Rimuovere ampliamento Qe Una decisione Unanime : L'Eurozona sta vivendo un "forte e ampio slancio della crescita, che è atteso si espanda nel breve termine più di quanto previsto in precedenza". Lo dice il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, che parlando a Francoforte dice di un'inflazione annua all'1,4% nel 2018, all'1,4% nel 2019 e all'1,7% nel 2020. Un dato che "resta debole e deve ancora mostrare segni convincenti di una ...

Draghi : crescita «robusta» nell’Eurozona - ma ci vuole ancora Una politica monetaria accomodante : Secondo il presidente della Banca centrale europea l’inflazione è ancora lontana dagli obiettivi dell’istituto...