Un biglietto per Roma-Liverpool | code | disagi e tutto esaurito in tre ore

ROMA - CACCIA AL biglietto per IL LIVERPOOL/ Sold out in tre ore : problemi nella vendita online : ROMA, CACCIA al BIGLIETTO per il LIVERPOOL: Sold out in tre ore la semifinale di Champions League. Si è conclusa poco dopo le 13:30 la vendita dei tagliandi per la sfida dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:17:00 GMT)

Roma-Liverpool - parte la caccia al biglietto per la Champions/ Notte in fila per i tifosi giallorossi : Roma-Liverpool, parte la caccia al biglietto per la Champions: Notte in fila per i tifosi giallorossi. 36 ore di coda per alcuni supporters capitolini in vista della gara dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Lecce - il biglietto per la Serie B nelle mani del Trapani : tutte le ipotesi Video : Chi l'avrebbe mai detto: il #Lecce, per la promozione diretta, dovra' tifare Trapani. Strano a dirsi, ma è verissimo: lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, al Massimino di #Catania si giochera' una gara che può valere una fetta importante del discorso promozione. Da una parte, i padroni di casa che hanno bisogno di vincere tutti i match che restano da qui alla fine della stagione per sperare in un passo falso del Lecce. Dall'altra parte, il Trapani ...

Champions - a Roma è corsa al biglietto. E dall'Alitalia un volo speciale per Liverpool : Mentre praticamente in ogni angolo di Roma ci sono file dei tifosi per la vendita libera per il Liverpool che inizierà domani mattina alle 10, l'Alitalia prova a dare un aiuto ai tifosi della Roma che ...

Come fare per procurarsi un biglietto per Roma-Liverpool : E' iniziato il countdown sulla vendita "libera" dei biglietti per assistere alla semifinale di Champions League, Roma-Liverpool, in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. L'ora "X" scatta domani alle 10. Sarà una vera e propria corsa all'accaparramento di un tagliando per poter presenziare a un evento che per la As Roma non si verifica da oltre 30 anni. E la febbre sta salendo sempre ...

Roma-Liverpool - comincia la corsa al biglietto : per Micaela e Beatrice una fila da 36 ore. E spunta anche Lotito : Trentasei ore di fila per una notte di coppe e di campioni. I tifosi della Roma hanno cominciato a mettersi in coda sin da questa sera per riuscire nell'impresa di acquistare i biglietti di Roma-...

Jovanotti - salta il concerto : «Recuperiamo la data il 4 maggio». Cosa deve fare chi ha già acquistato il biglietto : Jovanotti ha annullato il concerto di Bologna previsto per stasera 16 aprile a causa di un problema di salute. L'unnuncio è stato fatto stamattina su Instagram, come abbiamo riportato su Leggo.it . A ...

Roma-Liverpool - centinaia in fila davanti ai Roma Store per aggiudicarsi un biglietto : Non accennano a finire le code davanti ai Roma Store per i biglietti di Roma-Liverpool: presi d'assalto tutti i negozi con code chilometriche e tifosi in paziente attesa. Già ieri dopo il sorteggio di ...

Compra un’auto per un viaggio di 180 km : “Ho speso meno del biglietto del treno” : Tom Church, un ragazzo inglese di 27 anni, ha acquistato un'auto per andare da Londra a Bristol e ha speso in totale 206 sterline. Il solo biglietto del treno può costare fino a 218 sterline.Continua a leggere

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo incontro casalingo tra il Crotone e la Juventus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

Chiede un biglietto aereo per il suo cane da 100 Kg : il costo è 31mila dollari : L'avventura di una donna statunitense che non riesce più a tornare in patria dal Giappone dopo che la United Airlines ha interrotto il servizio di trasporto di animali a causa dei numerosi incidenti.Continua a leggere

“Ma qui…”. Il colpo di fortuna nel giorno del compleanno. Neo 18enne - le regalano un biglietto della lotteria per festeggiare. Lei gratta senza troppa convinzione. E la sua vita - ora invidiata da tutti - cambia per sempre : Il compleanno numero 18, quello che segna in molti paesi del mondo l’ingresso ufficiale nella maggior età, è un evento da festeggiare senza badare troppo a spese, abbandonandosi alla pazza gioia e preparandosi a una nuova fase, fatta di maggiori responsabilità ma anche una buona dose di libertà in più. I regali, poi, sono attesissimi. I giovani sognano una macchina nuova fiammante per mettere alla prova le capacità di guida appena ...

Roma - niente botteghino : per il biglietto la fila si fa con l'avatar : Roma - Una volta c'erano le code ai botteghini per accaparrarsi un biglietto, ora invece c'è un piccolo avatar che cammina in una grande sala d'attesa virtuale e invia dei feedback sui tempi che ...

Sindaco paga biglietto ai profughi per mandarli via : Il Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha pagato il biglietto ad alcuni profughi , un gruppo di 12 persone provenienti dal Gambia, ospiti di un centro della cittadina del varesotto - il KB srl in ...