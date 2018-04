Ufficio postale | Cinque stelle chiede un immediato aumento dell' organico

Stop ai disagi - riapre l' Ufficio postale di Indiprete : Dopo un anno gli utenti della contrada di Castelpetroso e dei centri limitrofi potranno di nuovo usufruire del servizio. L'inaugurazione è fissata per il martedì 20 marzo CASTELPETROSO. Stop ai disagi ...

A Catania un Ufficio postale tutto al femminile : Dalle telegrafiste di fine ‘800 alle manager di oggi, le donne contribuiscono alla crescita di Poste Italiane. In occasione dell’8

Cremona - chiudeva l’Ufficio postale per fare ginnastica : condannata la direttrice. Lei : “Colpa di problemi di salute” : chiudeva l’ufficio, dicendo ai clienti che i terminali erano guasti. Poi l’ex direttrice delle poste di un piccolo Comune in provincia di Cremona, spenta la luce e chiusa a chiave la porta, si fermava in ufficio a fare ginnastica. Ieri, la donna, 51 anni, accusata di interruzione di pubblico servizio, è stata condannata dal giudice Giuseppe Bersani a quattro mesi di reclusione, pena sospesa. La vicenda risale al 2015 ed è stata scoperta grazie a ...