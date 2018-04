Twitter PWA si aggiorna introducendo le Live Tile per ogni contatto

Twitter PWA è adesso compatibile con la finestra di condivisione di Windows 10 : La PWA di Twitter, attualmente disponibile soltanto per gli Insider che hanno già installato almeno Redstone 4 sul proprio PC o tablet, ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento lato server. La progressive Web App del noto social network supporta adesso la finestra di condivisione implementata da Windows 10 Creators Update in poi. La feature può essere utile in svariate occasioni incrementando notevolmente la velocità e l’intuitività ...

La PWA di Twitter si aggiorna per Windows 10 Spring Creators Update : A distanza di alcuni giorni da quando di sviluppatori di Twitter hanno deciso di trasformare la propria app ufficiale per Windows 10 da UWP nativa a PWA, viene rilasciato un nuovo aggiornamento. Teniamo a ribadire che la PWA di Twitter è disponibile esclusivamente da Spring Creators Update in poi, dunque, se non siete degli Insider fast o slow non potrete ricevere di conseguenza questo aggiornamento. L’introduzione della tecnologia ...