: Twitch è stato bloccato in Russia? Si moltiplicano le segnalazioni. #Twitch - Eurogamer_it : Twitch è stato bloccato in Russia? Si moltiplicano le segnalazioni. #Twitch - brendondood : RT @Hxndre: Il canale twitch è stato parzialmente aggiornato, chi mi seguiva per minecraft può anche unfolloware, il canale è concentrato… - Hxndre : Il canale twitch è stato parzialmente aggiornato, chi mi seguiva per minecraft può anche unfolloware, il canale è… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Le istituzioni russe avevano recentemente annunciato un giro di vite sui domini posseduti da due colossi occidentali, Google e Amazon, ma in pochi pensavano che il blocco degli indirizzi IP avrebbe potuto riguardare. Come riporta Polygon, nella giornata di oggi si stanno moltiplicando ledegli utenti, che lamentano come la piattaforma sia completamente inaccessibile dal paese.Lo hanno comunicato ai loro follower anche tantissime personalità dicon sede inche sui social avvertono i loro fan del problema. Con l'inizio del blocco si è scatenata la ricerca di servizi VPN che possano aggirare le limitazioni applicate dalle autorità russe, ma queste soluzioni non sono accessibili a tutti e tutt'ora non sappiamo quando il blocco avrà fine.Tra i servizi colpiti dal provvedimento figura anche Telegram, il celebre sistema di messaggistica che fa della tutela ...