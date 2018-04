optimaitalia

: Tutto sull’Honor 10 ufficiale in Cina: foto, scheda tecnica e prezzo - wordweb81 : Tutto sull’Honor 10 ufficiale in Cina: foto, scheda tecnica e prezzo -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'Honor 10 è, almeno in, oggi 19 aprile. Lain apertura articolo, lae ildefinitivo del device sono a disposizione in questo articolo per uno smartphone che potrebbe essere un nuovo gran successo commerciale del brand, visto l'ottimo rapporto qualità/.Alla vigilia del lancio asiatico, avevamo già dettagliato molte specifiche dell'Honor 10 che puntualmente sono state in gran parte confermate. Partiamo dal peso e dall'ingombro dello smartphone: le misure effettive sono 149,6 × 71,2 × 7,7 mm per 153 grammi. Parola d'ordine dunque è la compattezza con un design che imita ine perquello della serie Huawei P20 con lunette inesistenti intorno allo schermo e immancabile notch nella parte alta del telefono. Il display dell'Honor 10 è un pannello LCD da 5,84 pollici con risoluzione FHD (2280x1080 pixel). Come processore ...