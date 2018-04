Tutte ste pagliacciate per un animale | uccide il cane del figlio lanciandolo

Rosa Perrotta e la proposta di matrimonio a L'Isola dei Famosi : ecco Tutte le proposte più romantiche in tv : Rosa Perrotta non si aspettava la proposta di matrimonio in diretta nella finale de L'Isola dei Famosi, e il suo bel Pietro l'ha stupita con una dichiarazione d'amore molto romantica. Ma il reality di ...

Ballando con le stelle - Paolo Belli : "Non dimentico i periodi in cui avevo Tutte le porte chiuse" : Paolo Belli, il popolare musicista che conduce Ballando con le stelle al fianco di Milly Carlucci, racconta in un'intervista esclusiva a Spy il segreto del suo successo. Nel numero della rivista in ...

Ballando con le stelle 2018 - notizie - puntate - anticipazioni : Tutte le informazioni : Ballando con le stelle 2018 parte sabato 10 marzo in prima serata su Rai Uno. Per il talent che mette alla...

Brescia : riaprono i giardini di Castello Quistini - dal 29 Aprile Tutte le domeniche e festivi : Con l’arrivo della Primavera e della bella stagione rinasce in tutti la voglia di organizzare gite all’aria aperta. Ville, castelli, parchi e giardini si confermano sempre tra le mete ideali per gli amanti delle gite fuori porta e Castello Quistini, dimora storica del 1500 con giardino botanico in provincia di Brescia, è senz’altro una piacevole meta per tutti, grazie al perfetto mix di storia, natura, architettura e botanica. ...

Più Stem per Tutte - a Milano una maratona contro il gender gap : L'Iniziativa che promuove le discipline scientifiche per futuro dei giovani. Il 54% degli universitari è donna, ma solo il 33% segue dei corsi scientifici

MotoGP - Marc Marquez pericolo pubblico. Stende Valentino Rossi - ma non solo. Tutte le sue manovre oltre il limite nel GP di Argentina : Ha vinto Cal Crutchlow ed è un peccato perché se ne parlerà poco. Sul podio hanno chiuso Johann Zarco e Alex Rins, quest’ultimo al primo podio in MotoGP, ma forse nessuno se ne ricorderà. Il GP di Argentina passerà alla memoria per il comportamento di Marc Marquez. Lo spagnolo ha rubato la scena a Termas de Río Hondo, questo è fuori discussione. Una gara iniziata già in maniera del tutto inusuale, con Jack Miller tutto solo in griglia, è ...

Riforma catasto - Tutte le modifiche. Imposte in netta crescita : La Riforma del catasto dovrebbe portare le tasse sugli immobili a cinque volte tanto quelli attuali..

Tutte le stelle di Cartier : Sienna Miller, Jake Gyllenhaal, Lily Collins. Sono solo alcuni dei volti noti, anzi notissimi, presenti al party firmato Cartier per il lancio della nuova collezione di orologi Santos de Cartier. Espressione concreta dei valori di coraggio e audacia che contraddistinguono la griffe, il nome si ispira al modello che Louis Cartier creò all’inizio del ventesimo secolo per l’amico Alberto Santos-Dumont, un impavido aviatore e inventore. LEGGI ...

“Ha sbagliato - eccome…”. Bettarini contro Stefano De Martino : anche il grande ex si scaglia contro l’inviato dell’Isola - ormai sotto attacco da Tutte le parti. Il motivo di quelle parole non certo tenere : Se pensavate che, con l’avvicinarsi del gran finale de L’Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all’attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le ...

F1 - Tutte le novità per il Mondiale 2021 : le cinque proposte di Liberty Media tra costi - ricavi - sorpassi e power units : Oggi Liberty Media ha svelato le linee guida della nuova Formula Uno, presentando quali saranno le novità principali che vedremo a partire dal 2021. I nuovi proprietari del Circus stanno cercando di rivoluzionare l’automobilismo e puntano a portare delle grandi novità. Tutto si potrebbe riassumere in “meno costi e più spettacolo”. Il Presidente Chase Carey e il direttore operativo Ross Brown hanno incontrato i 10 team principal ...

La Formula 1 che verrà per Liberty Media : Tutte le proposte : Anche il budget cap non piace ai top team perché incontrollabile, così come la standardizzazione , stile Nascar, va contro il concetto di massimo sviluppo dello sport tecnologico per eccellenza. ...

Alessandro Neri/ Omicidio Pescara : ombra depistaggio dietro al delitto? Tutte le piste (Quarto grado) : A Quarto Grado tutti gli aggiornamenti sull'Omicidio di Alessandro Neri, scomparso lo scorso 5 marzo e ritrovato senza vita, tre giorni dopo, vicino al torrente Vallelunga.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Chrome dice addio a Tutte le estensioni che fanno mining di criptovalute : (Foto: Chesnot/Getty Images) Tanti cari saluti anche alle estensioni per Chrome che fanno mining di criptovalute: questo l’annuncio ufficiale di Google. Dopo aver già detto basta alle pubblicità su bitcoin e compagnia, annuncio condiviso anche da Facebook e Twitter, ora The Big G rivolge lo sguardo ai prodotti del suo browser. L’azienda parla di una crescita esponenziale di estensioni malevole camuffate da strumenti utili per ...