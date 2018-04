“Tutte queste donne e piangi?” E Simone crolla Il fidanzato di Stefania Pezzopane

caffeinamagazine

: RT @fletchersmile98: 1- tutte le storie di Mary (@cucchiaia), in particolare Resilienza e Damnatio Memoriae. Non credo di dover dare molte… - bestdrugever : RT @fletchersmile98: 1- tutte le storie di Mary (@cucchiaia), in particolare Resilienza e Damnatio Memoriae. Non credo di dover dare molte… - 77_judith : RT @SStefanoDQuerce: Michele sempre pronto ad aiutare ai suoi colleghi del Parlament. Dopo queste dichiarazioni è andato a trovarsi colle f… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) ”Ho avuto 1.500-2.000. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciutoho appeso il perizoma al chiodo”. L’ingresso nella casa del Grande Fratello 15 diCoccia Colaiuta,da quattro anni con la deputata della Repubblica, è stato un po’ spinto. Le dichiarazioni dell’ex spogliarellista, mandate in onda durante la diretta della prima puntata, sono state criticate da tanti, in primis gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex protagonisti della versione ”Vip” andata in onda nel 2017.”Sono rimasto colpito quando hai detto di aver avuto quasi 2000. Non è un vanto. – ha spiegato il cantautore – Lenon si trattano come dei kleenex. Anche per ...