Tutte le auto dei Motor1Days 2018 | raddoppiano i brand presenti

Piccole e non solo - Tutte le auto 2018 per i neopatentati FOTO GALLERY : Nei 12 mesi successivi al conseguimento della patente B, i neofiti della guida non possono mettersi al volante di veicoli dalla potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. In ogni caso, la potenza dell'auto non deve inoltre superare i 70 kW.Il paradosso del foglio rosa. La limitazione non piace agli automobilisti, soprattutto ai più giovani, che per questa norma spesso si vedono negata la possibilità di guidare l'auto di ...

Tutte le auto dovranno montare il sistema 'eCall' - ecco di cosa si tratta : L'ultimo giorno di marzo scorso è entrata in vigore un'importante novità per tutti gli automobilisti europei: Tutte le auto nuove dovranno essere dotate di serie del sistema eCall, un dispositivo che in caso di incidente stradale chiamerà automaticamente i soccorsi, comunicando al 112 - il numero di emergenza europeo - la posizione del veicolo incidentato. Si tratta di una importante novità che consentirà di rendere più veloce l'invio dei ...

Auto contro la polizia - attentatore in fuga : paura al confine Italia-Francia. Il sindaco : "Blindate Tutte le scuole" : paura al confine. Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con...

Salva vita su Tutte auto - obbligo dal 31/3 : chiamate al 112 in caso di incidente. Ecco cosa cambia : Più sicurezza in auto grazie alle regole europee. Entrano in vigore le norme approvate nel 2015 da Parlamento e Consiglio Ue nel quadro degli interventi con cui si vuole raggiungere...

Tutte le manie del principe Carlo - in una biografia non autorizzata - : ... Bower scrive che dopo aver appreso la notizia della morte dell'ex moglie Carlo era come paralizzato dal senso di colpa e continuava a dire: 'Incolperanno me, non è vero? Il mondo è completamente ...

ECALL - SISTEMA CHIAMATA EMERGENZA AL 112/ Obbligatorio dal 31 marzo su Tutte le auto : ecco cosa cambia : Dal 31 marzo scatta l'obbligo per i costruttori di montare sulle nuove vetture il SISTEMA ECALL per le chiamate d'EMERGENZA al numero unico 112 in caso di incidente(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:58:00 GMT)

“Dal 31 marzo 2018 obbligatorio su Tutte le auto”. Annunciata da tempo - entra in vigore. Cosa cambia per le nostre vetture : Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi. Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore ...

Dal 31 marzo diventa obbligatorio sistema eCall su Tutte le nuove auto. Di cosa si tratta : Ogni anno nel mondo sono migliaia le morti provocate da incidenti stradali, che in molti casi coinvolgono giovani vite spezzate prima del tempo. E’ per questo che svolge un ruolo fondamentale prestare la massima attenzione alla sicurezza stradale per impedire incidenti che potrebbero essere evitati, e in questo può rivelarsi molto utile a beneficio della salute anche la tecnologia per contribuire a ridurre il numero di morti sulle ...

Salone di Ginevra 2018 - Tutte le auto ibride : Se le auto elettriche si sono prese il centro della scena al Salone di Ginevra 2018, le ibride non sono rimaste certo a guardare, anzi. I cinque modelli di cui vi parliamo oggi sono tutti pronti per essere commercializzati, tranne uno che comunque non è così lontano dalla produzione in serie, mentre le elettriche nella quasi totalità dei casi sono delle concept car bellissime e futuristiche. Come dire che se l’elettrico rappresenta la ...

L'app Waze sarà disponibile per Tutte le auto Ford con touchscreen da aprile 2018 - : ... saranno disponibili per AppLink: BPme per trovare le stazioni di servizio BP e pagare direttamente il carburante rimanendo seduti in auto, Radioplayer app che propone e trasmette in streaming i ...