Tutte le acconciature stile Coachella da copiare

(Di giovedì 19 aprile 2018) Trecce, coroncine di fiori, perline e nastri colorati hanno invaso i social sulla scia del, il Festival che ogni anno a primavera anima i weekend della cittadina californiana di Indio, ma che fine faranno quando calerà il sipario sull’appuntamento rock amatissimo (anche) da star e modelle? LEGGI ANCHE2018: tra glitter, treccine e fiori tra i capelli L’estate si presta benissimo a sfruttare intrecci, chignon di ispirazione boho chic e futuristici space bun, i codini attorcigliati sulla testa sfoggiati dalle eroine dei manga anni Novanta e poi rilanciati proprio dalle affezionate di Indio, pratici per una giornata in spiaggia, chic per una serata fuori. Troppo? Può bastare anche solo un dettaglio. Una treccina minimal tra i capelli sciolti, come quelle sfoggiate da Paris Hilton e Valentina Ferragni, da portare semplici o tempestate di anellini e perline ...